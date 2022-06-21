Казахстан продлил нулевую пошлину на импорт сахара

Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов принял участие во внеочередном заседании совета Евразийской экономической комиссии, передает Zakon.kz.

На внеочередном заседании совета ЕЭК... было одобрено предложение Казахстана о продлении для РК квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара сырца до 31 октября 2022 года. Ранее действе квоты ограничивалось 31 августа. Пресс-служба МТИ РК

По словам министра торговли и интеграции РК, «данная мера позволит снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок».

Сейчас мы ведем переговоры с рядом стран о поставках больших объемов сахара. К ноябрю также начнутся поставки свекловичного сахара нового урожая как с казахстанских заводов, так и из стран ЕАЭС. Бахыт Султанов

Кроме того, Казахстан ведет переговоры об увеличении размера квоты на беспошлинный импорт сахара белого и сахара сырца.

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