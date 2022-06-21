Казахстан продлил нулевую пошлину на импорт сахара
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Заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов принял участие во внеочередном заседании совета Евразийской экономической комиссии, передает Zakon.kz.
На внеочередном заседании совета ЕЭК... было одобрено предложение Казахстана о продлении для РК квоты на беспошлинный импорт белого сахара и сахара сырца до 31 октября 2022 года. Ранее действе квоты ограничивалось 31 августа.Пресс-служба МТИ РК
По словам министра торговли и интеграции РК, «данная мера позволит снизить стоимость поставок импортного сахара на внутренний рынок».
Сейчас мы ведем переговоры с рядом стран о поставках больших объемов сахара. К ноябрю также начнутся поставки свекловичного сахара нового урожая как с казахстанских заводов, так и из стран ЕАЭС.Бахыт Султанов
Кроме того, Казахстан ведет переговоры об увеличении размера квоты на беспошлинный импорт сахара белого и сахара сырца.
Казахстан увеличил квоту на импорт сахара по нулевой ставке
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В настоящее время квота Казахстана составляет 350 тыс. тонн белого сахара и тростникового сахара сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до августа 2022 года, - напомнили в пресс-службе МТИ РК.
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