Казахстан увеличил квоту на импорт сахара по нулевой ставке

Казахстан сможет ввезти в целом до 350 тыс. тонн белого сахара и тростникового сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до конца августа 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Предложение Казахстана об увеличении квоты на беспошлинный импорт еще на 100 тыс. тонн было одобрено на очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии.

Ограничения экспорта из основных стран-импортеров – России и Беларуси – вынуждает Казахстан искать новых поставщиков. Мы обратились в ЕЭК по поводу увеличения квоты на сахар по нулевой ставке ввозной таможенной пошлины. Бахыт Султанов

Сахар является социально значимым продовольственным товаром, а также влияет на ценообразование в ряду других продуктов.

В связи с чем стоит задача не только не допустить возможности дефицита, но и обеспечить стабилизацию и снижение стоимости сахара для казахстанских потребителей, включая отдельные сектора пищепрома – производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков.