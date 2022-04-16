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Законодательство РК
13:05 16.04.2022

Казахстан увеличил квоту на импорт сахара по нулевой ставке

Министр торговли и интеграции Казахстана Фото: пресс-служба МТИ РК
Предложение Казахстана об увеличении квоты на беспошлинный импорт еще на 100 тыс. тонн было одобрено на очередном заседании совета ЕЭК, сообщает Zakon.kz.

Казахстан сможет ввезти в целом до 350 тыс. тонн белого сахара и тростникового сырца с нулевой импортной таможенной пошлиной до конца августа 2022 года, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

Предложение Казахстана об увеличении квоты на беспошлинный импорт еще на 100 тыс. тонн было одобрено на очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии.

Ограничения экспорта из основных стран-импортеров – России и Беларуси – вынуждает Казахстан искать новых поставщиков. Мы обратились в ЕЭК по поводу увеличения квоты на сахар по нулевой ставке ввозной таможенной пошлины.Бахыт Султанов

Сахар является социально значимым продовольственным товаром, а также влияет на ценообразование в ряду других продуктов.

В связи с чем стоит задача не только не допустить возможности дефицита, но и обеспечить стабилизацию и снижение стоимости сахара для казахстанских потребителей, включая отдельные сектора пищепрома – производителей кондитерских изделий и безалкогольных напитков.

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