С чем сталкивается казахстанский бизнес при перевозке товара через границу
Как отмечено в сообщении ведомства, в обсуждении приняли участие руководители государственных органов, НПП «Атамекен», общественные деятели и предпринимательское сообщество.
Также сказано, что до начала мероприятия руководители таможенных постов Алматы, Алматинской и Жамбылской областей провели консультацию для бизнесменов по вопросам таможенных процедур.
Открывая мероприятие, бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов уточнил, что в основном участников внешнеэкономической деятельности продолжают волновать вопросы, касающиеся перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.
Кроме того, предпринимателями поднимались проблемы по пропускной способности таможенных постов, излишней документированности при оформлении грузов, дефицита и спекуляции бланков для международных перевозок, создающие коррупционные риски.
Защита предпринимателей является одним из приоритетных направлений деятельности органов антикоррупционной службы. Несмотря на принимаемые меры законодательного и организационного характера, остается масса проблем, требующих разрешения.Руководитель Антикоррупционной службы Алматы Асхат Оразхан
По данным ведомства, по всем поступившим вопросам предпринимателей госорганами даны развернутые комментарии, взяты на контроль ряд конкретных заявлений и обращений.
Так, представитель Комитета госдоходов Министерства финансов Серик Жанайдаров заверил, что с их стороны будут приняты все меры по разрешению озвученных проблем участников внешнеэкономической деятельности.
В целом в ходе обсуждения были высказаны ряд рекомендаций, направленные на повышение эффективности государственной политики по поддержке предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности. Пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы
В завершении круглого стола уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов отметил, что 90% всех высказанных сегодня проблем, возможно решить на региональном уровне.
Большинство вопросов взято на контроль НПП «Атамекен» для принятия дальнейших мер.