С чем сталкивается казахстанский бизнес при перевозке товара через границу

В Алматы прошел круглый стол по обсуждению проблемных вопросов участников внешнеэкономической деятельности, инициатором которого выступила Антикоррупционная служба.

Как отмечено в сообщении ведомства, в обсуждении приняли участие руководители государственных органов, НПП «Атамекен», общественные деятели и предпринимательское сообщество.

Также сказано, что до начала мероприятия руководители таможенных постов Алматы, Алматинской и Жамбылской областей провели консультацию для бизнесменов по вопросам таможенных процедур.

Открывая мероприятие, бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов уточнил, что в основном участников внешнеэкономической деятельности продолжают волновать вопросы, касающиеся перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Кроме того, предпринимателями поднимались проблемы по пропускной способности таможенных постов, излишней документированности при оформлении грузов, дефицита и спекуляции бланков для международных перевозок, создающие коррупционные риски.

Защита предпринимателей является одним из приоритетных направлений деятельности органов антикоррупционной службы. Несмотря на принимаемые меры законодательного и организационного характера, остается масса проблем, требующих разрешения. Руководитель Антикоррупционной службы Алматы Асхат Оразхан

По данным ведомства, по всем поступившим вопросам предпринимателей госорганами даны развернутые комментарии, взяты на контроль ряд конкретных заявлений и обращений.

Так, представитель Комитета госдоходов Министерства финансов Серик Жанайдаров заверил, что с их стороны будут приняты все меры по разрешению озвученных проблем участников внешнеэкономической деятельности.

В целом в ходе обсуждения были высказаны ряд рекомендаций, направленные на повышение эффективности государственной политики по поддержке предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности. Пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы

В завершении круглого стола уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов отметил, что 90% всех высказанных сегодня проблем, возможно решить на региональном уровне.