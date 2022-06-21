Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

С чем сталкивается казахстанский бизнес при перевозке товара через границу

таможня обсуждение Антикор Фото: пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы
В Алматы прошел круглый стол по обсуждению проблемных вопросов участников внешнеэкономической деятельности, инициатором которого выступила Антикоррупционная служба.

Как отмечено в сообщении ведомства, в обсуждении приняли участие руководители государственных органов, НПП «Атамекен», общественные деятели и предпринимательское сообщество.

Также сказано, что до начала мероприятия руководители таможенных постов Алматы, Алматинской и Жамбылской областей провели консультацию для бизнесменов по вопросам таможенных процедур.

Открывая мероприятие, бизнес-омбудсмен Рустам Журсунов уточнил, что в основном участников внешнеэкономической деятельности продолжают волновать вопросы, касающиеся перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу.

Кроме того, предпринимателями поднимались проблемы по пропускной способности таможенных постов, излишней документированности при оформлении грузов, дефицита и спекуляции бланков для международных перевозок, создающие коррупционные риски.

Защита предпринимателей является одним из приоритетных направлений деятельности органов антикоррупционной службы. Несмотря на принимаемые меры законодательного и организационного характера, остается масса проблем, требующих разрешения.Руководитель Антикоррупционной службы Алматы Асхат Оразхан

По данным ведомства, по всем поступившим вопросам предпринимателей госорганами даны развернутые комментарии, взяты на контроль ряд конкретных заявлений и обращений.

Так, представитель Комитета госдоходов Министерства финансов Серик Жанайдаров заверил, что с их стороны будут приняты все меры по разрешению озвученных проблем участников внешнеэкономической деятельности.

В целом в ходе обсуждения были высказаны ряд рекомендаций, направленные на повышение эффективности государственной политики по поддержке предпринимательства в сфере внешнеэкономической деятельности. Пресс-служба Антикоррупционной службы Алматы

В завершении круглого стола уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов отметил, что 90% всех высказанных сегодня проблем, возможно решить на региональном уровне.

Большинство вопросов взято на контроль НПП «Атамекен» для принятия дальнейших мер.

Анастасия Московчук
Антикор Алматы
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
летнее солнцестояние, знаки зодиака, жизнь, изменения
Летнее солнцестояние – 2022: как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака
министр просвещения РК
Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых
пожар в Алматы
В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова
Архитектура Алматы
Испанский фотограф показал истинное лицо архитектуры Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления