Пресс-релизы

Цифровая граница Казахстана и Кыргызстана: новые возможности для бизнеса

чиновники Казахстана и Кыргызстана, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 17:27 Фото: gov.kz
Казахстан и Кыргызстан делают важный шаг в упрощении и цифровизации внешнеэкономической деятельности, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 22 августа, в рамках визита президента Республики Казахстан в Кыргызскую Республику Комитет государственных доходов Министерства финансов РК и Государственная налоговая служба при Кабинете министров КР подписали Меморандум о сотрудничестве по внедрению цифровых решений на границе.

Документ запускает пилотный проект электронной очереди на автомобильных пунктах пропуска "Айша биби" (Казахстан) и "Чон-Капка" (Кыргызстан). В перспективе цифровая система будет распространена на всю линию казахстанско-кыргызской границы.

Проект предусматривает ряд преимуществ:

  • бизнес заранее получает информацию о требуемых документах и разрешениях;
  • перевозчики могут планировать дату пересечения границы;
  • компании экономят средства за счет минимизации простоев грузового транспорта;
  • прозрачность процедур снижает риски непредвиденных проверок;
  • значительно снижает риски коррупционных проявлений, так как все процессы фиксируются и проходят через цифровые каналы.

В Комитете госдоходов (КГД) отметили, что основой проекта станет взаимный обмен данными из электронных сопроводительных накладных на товары (СНТ) Республики Казахстан и электронных счетов-фактур (ЭСФ) Кыргызской Республики.

Эти документы позволяют видеть полную информацию о грузе еще на стадии бронирования очереди, что делает процесс предсказуемым и удобным для бизнеса.

"С 2022 года в Кыргызстане, а с 2023 года в Казахстане введены обязательные цифровые товаросопроводительные документы, что позволило исключить фиктивные компании из схем торговли, сделки стали более прозрачными, число проверок на границе заметно сократилось. Теперь эти достижения выходят на новый уровень – через интеграцию информационных систем двух стран. Подписание Меморандума стало продолжением договоренностей, достигнутых на уровне глав государств в 2024 году и закрепленных на Межправительственном совете стран".КГД

Реализация инициативы создаст удобную и безопасную цифровую границу, где интересы государства и бизнеса совпадают: прозрачная торговля, надежность и предсказуемые условия для участников внешнеэкономической деятельности.

Айсулу Омарова
