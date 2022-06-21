Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Останки крупнейшего в Европе динозавра нашли на юге Англии

Хищник Юрского периода Фото: pixabay
Обнаруженные на острове Уайт на южном побережье Англии доисторические останки животных, нынче хранящиеся в Музее острова динозавров в Сандауне, продолжают давать ученым пищу для размышлений, передает Zakon.kz.

Стало известно, что кости принадлежали типу двуногих хищных динозавров с крокодиловой мордой, известных как спинозавры. «Спинозавр Белой Скалы» был хищником внушительных размеров.

Исследователи выявили, что длина тела динозавра, жившего около 125 млн лет назад, составляла более 10 метров. Вес, вероятно, достигал нескольких тонн.

Руководитель исследования аспирант Крис Баркер сообщил, что это один из крупнейших хищных динозавров, когда-либо найденных в Европе.

Нынешнее открытие последовало за предыдущей работой над спинозаврами, проведенной командой Саутгемптонского университета.

Кости «спинозавра Белой Скалы», включающие, среди прочего, огромные тазовые и хвостовые позвонки, были обнаружены недалеко от Комптон-Чайна, на юго-западном побережье острова Уайт. Скалы мелового периода известны частыми находками останков динозавров.

Ископаемые останки принадлежат динозаврам, о которых до настоящего времени было мало известно. Соавтор исследования Даррен Нейш пояснил, что это новое животное подтверждает аргумент о том, что спинозавридные динозавры возникли и диверсифицировались в Западной Европе.

Следы на костях также показали, что даже после смерти тело этого великана, вероятно, поддерживало ряд падальщиков и разлагателей.

Аспирант Портсмутского университета и Музея естественной истории, соавтор исследования Джереми Локвуд пояснил, что большинство этих удивительных окаменелостей было найдено Ником Чейзом. Он был одним из самых опытных охотников на динозавров в Великобритании. Ник Чейз умер незадолго до эпидемии COVID-19.

Альберт Ахметов
Великобритания
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
министр просвещения РК
Вода по 350 тенге – Аймагамбетов поручил снизить цены в школьных столовых
летнее солнцестояние, знаки зодиака, жизнь, изменения
Летнее солнцестояние – 2022: как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака
беспорядки Дикий Арман Генпрокуратура
Генпрокуратура о январских событиях: Особая роль была у Дикого Армана
Изменения маршрута автобуса
Схема движения одного из автобусных маршрутов в Алматы изменится
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
пожар в Алматы
В Алматы загорелся строящийся ЖК — повышенный ранг вызова
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления