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В Кокшетау мужчина ударил девушку после неудачной попытки познакомиться

Кокшетау, девушка, знакомство, мужчина, пощечина, ДП Фото: pixabay
Сотрудники батальона патрульной полиции задержали нетрезвого мужчину, ударившего незнакомую девушку в Кокшетау, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областной полиции, 19 июня в 01:30 в дежурную часть Управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение 18-летней жительницы областного центра.

На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции в составе Асхата Еркашева и Даурена Тукеева. Сотрудники полиции на месте задержали злоумышленника.Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

По словам девушки, она находилась в компании подруги.

Было установлено, что после неудачной попытки познакомиться 25-летний житель Северо-Казахстанской области ударил девушку по лицу.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как отметили в ведомстве, по данному факту следственным отделом начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».

Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, добавили в пресс-службе областной полиции.

Динара Халдарова
Акмолинская область Кокшетау
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