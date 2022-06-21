В Кокшетау мужчина ударил девушку после неудачной попытки познакомиться

Сотрудники батальона патрульной полиции задержали нетрезвого мужчину, ударившего незнакомую девушку в Кокшетау, передает Zakon.kz.

Как сообщили в областной полиции, 19 июня в 01:30 в дежурную часть Управления полиции Кокшетау поступило телефонное сообщение 18-летней жительницы областного центра.

На место происшествия прибыл экипаж батальона патрульной полиции в составе Асхата Еркашева и Даурена Тукеева. Сотрудники полиции на месте задержали злоумышленника. Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

По словам девушки, она находилась в компании подруги.

Было установлено, что после неудачной попытки познакомиться 25-летний житель Северо-Казахстанской области ударил девушку по лицу. Пресс-служба ДП Акмолинской области

Как отметили в ведомстве, по данному факту следственным отделом начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 293 УК РК «Хулиганство».