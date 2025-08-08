Мы очень переживали за него: полицейские Кокшетау предотвратили трагедию

В Кокшетау сотрудники батальона патрульной полиции предотвратили трагедию, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, около 13:40 на специальную линию "102" поступил тревожный звонок от девушки. Она сообщила, что ее брат уехал на автомобиле Volkswagen Polo из района Автогородка и, по ее словам, намеревается покончить с собой. Он направился в сторону леса, однако точное место указано не было.

На вызов незамедлительно отреагировали старший инспектор батальона патрульной полиции Управления полиции Кокшетау Азамат Албаков и его напарник Ербол Турсумбаев.

"Мы приняли решение проверить лесополосу по Карасайской объездной, напротив автодрома. Там было два направления, ведущих в глубь леса. Полагались на интуицию и не ошиблись. Один из проселков сразу вывел нас к припаркованному Volkswagen Polo. Внутри находился молодой человек", – рассказывает Албаков.

Полицейские вступили в диалог с мужчиной, стараясь оказать ему психологическую поддержку и успокоить. Благодаря профессиональному подходу мужчину удалось убедить отказаться от опасного намерения. После беседы его доставили в участковый пункт полиции № 1, куда позже прибыла и его сестра. Мужчину передали ей в целости и сохранности. Как выяснилось позже, причиной эмоционального срыва стал семейный конфликт с супругой.

"Мы очень переживали за него. Главное – он остался жив. В такие моменты важно просто быть рядом, выслушать и поддержать", – отмечает Ербол Турсумбаев.

Благодаря профессионализму и чутью патрульных удалось предотвратить трагедию и сохранить человеческую жизнь.

