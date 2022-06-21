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Глава Минздрава поучаствовала в массовом занятии йогой в Нур-Султане

Йога день в Астане Фото: Посольство Индии в РК
В столице Казахстана состоялся сеанс массового занятия йогой с участием министра здравоохранения РК Ажар Гиният и посла Индии в РК Шубхдаршини Трипати, передает Zakon.kz.

Массовое занятие йогой на одной из площадей столицы приурочили к празднованию Международного дня йоги (IDY 2022), который отмечается во всем мире уже в восьмой раз. В акции приняли участие более 500 человек.

Мы, медицинские работники, видим ценность йоги и других традиционных практик, так как они направлены на поддержание и укрепление здоровья на физическом и ментальном уровне. Занятия йогой благоприятно сказываются на всех системах организма: повышают гибкость позвоночника, развивают физическую силу, улучшают подвижность суставов, расслабляют и восстанавливают нервы, учат управлять дыханием, справляться с негативными эмоциями, способствуют оздоровлению и омолаживанию организма.Министр здравоохранения РК Ажар Гиният

Министр также отметила, что занятия йогой – это прекрасная возможность для укрепления тела и духа на пути к совершенству.

Еще одним высокопоставленным участником массового занятия йогой стал вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев. Он заявил, что считает йогу полезной практикой, назвал ее составной частью культуры и уникальным способом оставаться в форме и быть здоровым.

Описывая тему IDY 2022 «Йога для человечества», посол Индии в РК Шубхдаршини Трипати в своем приветственном слове подчеркнула, что йога сыграла значительную роль во время двухлетней беспрецедентной пандемии, с которой столкнулся мир. Посол упомянула о подписании двусторонней программы культурного обмена между Индией и Казахстаном во время визита государственного министра Индии по внешним связям и культуре Минакши Лекхи, а также назвала плодотворным взаимодействие индийского министра с министром здравоохранения Казахстана.

Альберт Ахметов
Индия Казахстан
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