Курс рубля превысил 8 тенге на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 448,32 тенге, поднявшись на 4,57 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов достиг 97,22 млн долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,34 тенге, до 8,26 тенге. Объем торгов составил 1,47 млрд рублей.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос ненамного, до 66,91 тенге (+0,61).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-452 тенге, евро – по 470-477 тенге, российские рубли – по 7,05-7,35 тенге.
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