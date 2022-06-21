Курс рубля превысил 8 тенге на торгах

Объем торгов достиг 97,22 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,34 тенге, до 8,26 тенге. Объем торгов составил 1,47 млрд рублей.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос ненамного, до 66,91 тенге (+0,61).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 447,5-452 тенге, евро – по 470-477 тенге, российские рубли – по 7,05-7,35 тенге.