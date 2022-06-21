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Пожарные вытащили детей из горящей квартиры в Экибастузе

в Экибастузе пожарные вытащили детей из горящей квартиры Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области
В Экибастузе в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар. Как сообщили в ДЧС Павлодарской области, жертв и пострадавших нет, передает Zakon.kz.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре по адресу: ул. Сатпаева, д. 22/3 на пульт «101» поступило 20 июня в 10:45 – горели мебель и пластиковые окна, домашние вещи на общей площади 18 кв. м.

С пятого этажа старший инженер специализированной пожарной части №2 Дархан Тусупов из квартиры вытащил на руках мальчика 2013 г.р. и пожарный специализированной пожарной части №2 Ерболат Толеутаев спас девочку 2014 г.р.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

Экибастуз, дом, пожар, дети, спасение, ДЧС

Фото: пресс-служба ДЧС Павлодарской области

По данным департамента, пожарные эвакуировали четыре человека, в том числе ребенка.

До прибытия пожарных подразделений по лестничному маршу самостоятельно эвакуировались семь человек, из них один ребенок. Пожар был ликвидирован в 11:20.Пресс-служба ДЧС Павлодарской области

В тушении пожара были задействованы 14 человек личного состава и четыре единицы техники ДЧС Павлодарской области, службы «102», «103».

Как уточнили в пресс-службе областного ДЧС, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Динара Халдарова
Павлодарская область Экибастуз
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