В Кызылорде спасатели вытащили из горящей квартиры шесть человек
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Крупный пожар произошел в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что источником возгорания были бытовые вещи, сообщает Zakon.kz.
В ходе тушения сотрудники МЧС спасли с верхних этажей при помощи пожарной автолестницы шесть человек, в том числе двоих детей.
"Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. м. Пострадавших нет. Соблюдайте правила пожарной безопасности и помните, что только вы отвечаете за свою жизнь", – сообщили в пресс-службе МЧС.
Ранее сообщалось, что жителей Тараза напугал густой черный дым, который валил со стороны ЖК "Жанабаев". Оказалось, там горел склад строительных материалов.
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