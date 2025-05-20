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Происшествия

В Кызылорде спасатели вытащили из горящей квартиры шесть человек

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2025 18:28 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Крупный пожар произошел в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что источником возгорания были бытовые вещи, сообщает Zakon.kz.

В ходе тушения сотрудники МЧС спасли с верхних этажей при помощи пожарной автолестницы шесть человек, в том числе двоих детей.

"Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. м. Пострадавших нет. Соблюдайте правила пожарной безопасности и помните, что только вы отвечаете за свою жизнь", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что жителей Тараза напугал густой черный дым, который валил со стороны ЖК "Жанабаев". Оказалось, там горел склад строительных материалов.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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