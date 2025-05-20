В Кызылорде спасатели вытащили из горящей квартиры шесть человек

Крупный пожар произошел в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного жилого дома. Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что источником возгорания были бытовые вещи, сообщает Zakon.kz.

В ходе тушения сотрудники МЧС спасли с верхних этажей при помощи пожарной автолестницы шесть человек, в том числе двоих детей.

"Возгорание ликвидировано на площади 12 кв. м. Пострадавших нет. Соблюдайте правила пожарной безопасности и помните, что только вы отвечаете за свою жизнь", – сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее сообщалось, что жителей Тараза напугал густой черный дым, который валил со стороны ЖК "Жанабаев". Оказалось, там горел склад строительных материалов.