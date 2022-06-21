Премьер Грузии Гарибашвили планирует посетить Казахстан

В Дохе на полях Катарского экономического форума Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, на встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия.

Хотел бы обратить ваше внимание на перспективы развития сотрудничества по следующим направлениям. В частности, это расширение объемов взаимной торговли. Считаю, что мы могли бы увеличить поставки продукции. Грузия, в свою очередь, располагает большими резервами в плане увеличения поставок в Казахстан и другие страны Центральной Азии. Мы готовы к самой тесной кооперации в этом направлении. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил важность совместной работы в транспортно-логистической сфере.

В частности, в осуществлении грузовых перевозок между двумя странами с использованием потенциала казахстанских портов Актау и Курык, а также Батумского морского порта.

В свою очередь, Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-Жомарту Токаеву за встречу в Дохе и подтвердил нацеленность на развитие многопланового и взаимовыгодного сотрудничества.