Запретительная политика против курения неэффективна – эксперты

В Нур-Султане состоялся Первый евразийский никотиновый форум – независимая дискуссионная площадка, где международные ученые, эксперты, врачи, лидеры мнений и представители государства обсудили подходы к разумному потреблению никотина и снижению вреда от курения, передает Zakon.kz.

Данный форум является первым в своем роде мероприятием на пространстве ЕАЭС. Актуальность темы продиктована тем, что в мире ежегодно из-за курения погибает 8 млн человек. Из них 7 млн – те, кто курил или курит, и еще 1 млн – те, кто не курит, но подвергается воздействию табачного дыма.

При этом, несмотря на то, что попытка бороться с курением ведется десятилетиями, общее количество курильщиков снижается весьма условно. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, если в 2000 году насчитывалось 1,4 млрд курильщиков, то в 2022 году этот показатель составил 1,3 млрд человек.

В Казахстане же, по данным врача-эксперта Национальной Ассоциации «Денсаулык» Гинтаутаса Кентра, почти 21,5% населения курящее – это 2,8 млн взрослого населения. Средний возраст курения – 17-18 лет. Некоторые казахстанцы, добавил он, начинают курить раньше.

Участники форума сошлись во мнении, что запретительная политика против курения неэффективна и приводит к развитию «черного» рынка, то есть ввозу в страну контрафактной продукции сомнительного качества.

В качестве ключевого изменения они предложили концепцию пониженного вреда.

Когда мы говорим о веществах, которые вызывают зависимость, есть четыре краеугольных камня, на которых держится решение проблемы: регуляция, информирование либо образование, то есть люди должны знать о рисках. Если мы говорим, что никотиновая зависимость – это заболевание, то это лечение, поддержка тех, кто хочет отказаться от курения, и снижение вреда. И если мы игнорируем что-то одно, то это неправильно. Главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Алексей Александров

Его поддержала глава Национальной Лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская. Она убеждена в том, что в любой ситуации у людей должен быть информированный выбор, потому что «это их касается, это их деньги, их здоровье, их качество жизни».

Теперь (в случае повышения ставок акцизов на нагреваемый табак. – Прим. ред.) обыкновенные сигареты, которые, как нам всегда твердили и говорили, наносят много вреда, будут дешевле стоить, чем та продукция, которая меньше вреда наносит. Минздрав чего добивается? Если у нас не будет этих продуктов, значит, людям опять надо будет на табак перейти. Где тут справедливость? Светлана Романовская

Такого же мнения придерживается генеральный директор компании «БАТ» в субрегионе Россия, Турция, Кавказ, Центральная Азия и Беларусь Фарук Енер.

Мы призываем ученых, правительства внести вклад в улучшение жизни более 40 млн человек в регионе, в Казахстане – более 4 млн граждан. В ЕАЭС 8 млн человек уже перешли на альтернативную продукцию, в Казахстане – 700 тыс. потребителей. Нашим приоритетом является Концепция пониженного вреда в табачной отрасли, – отметил Фарук Енер.

Он сообщил, что в мире насчитывается более 1 млрд курильщиков традиционных сигарет. В странах ЕАЭС этот показатель – порядка 37 млн человек.

Если мы будем стараться изменить статус-кво и предлагать альтернативы, то окажем огромное положительное воздействие на этих людей и их окружение. У людей должно быть право выбора. Важная роль отводится и правительствам, которые должны правильно классифицировать традиционные и новые НСП, у которых совершенно разный профиль риска.

Фарук Енер

Врач-эксперт Национальной ассоциации «Денсаулык» Гинтаутас Кентра заявил, что повышение цен не является причиной, из-за которой человек бросит курить. Он выступил за дифференциацию налогов, исходя из уровня ущерба здоровью.

Сейчас повысят (ставки акцизов. – Прим. ред.), вернутся на сигареты. На сигареты повысят налог – будет процветать «черный» рынок. С того же интернета будут доставки. Гинтаутас Кентра

Эксперт напомнил , что табак наносит ощутимый вред здоровью, и это уже доказанный факт.

Когда человек курит, образуется угарный газ, и он вдыхает каждый раз. При частом курении организм не успевает очиститься и ему постоянно поступает новая порция угарного газа, а это приводит к хронической гипоксии органов и тканей. Табачный дым является причиной ХОБЛ, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней пищеварительной системы. Гинтаутас Кентра

И в этой ситуации меньший вред здоровью, по словам врача, от систем нагревания табака.

В электронных девайсах, которые нагревают табачные стики, температура регулируется от 250 до 350 градусов. При этом не происходит процесс горения и не образуются все эти 8 тыс. вредных веществ (как при курении обычных сигарет. – Прим. ред.), и главное, не образуются смолы. Человек вдыхает аэрозоль, а не дым, и потребляет именно тот никотин, из-за которого он и курит. Гинтаутас Кентра

В ходе форума участники также обсудили вопросы, связанные с новыми видами никотиновых продуктов, и обсудили вопрос их регулирования.