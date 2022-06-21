11 новых школ появятся в Костанайской области до 2025 года

Сфера образования Костанайской области развивается по ряду основных направлений. За последние пять лет в области открыто семь новых школ, три из них в Костанае, две в Аулиекольском, Карасуском и районе имени Б. Майлина. Здесь было создано 3 тыс. новых ученических мест, передает Zakon.kz.

В Костанае ведется строительство трех школ: в Карабалыкском районе и в мкр. Береке и Кунай. Всего в регионе действуют 494 школы, из них 476 дневных государственных, общеобразовательных, семь частных, шесть специальных и пять вечерних.

Как отметили в Управлении образования Костанайской области, на ремонт организаций образования направлено 6 млрд 900 млн тенге, на эти средства будет отремонтировано 105 объектов, в 19 из них будет произведен капитальный ремонт, в 86 — текущий.

На укрепление материально-технической базы будет направлено 2 млрд 600 млн тенге. На эти средства приобретут кабинеты новой модификации, ученическую мебель, спортивное оборудование.

Для решения вопроса обеспечения качества знаний в малокомплектных школах, которых в области 66%, принимается ряд мер. Действуют 20 опорных школ, к которым прикреплены 62 магнитные, организовано шефство ведущих городских школ над сельскими, в рамках которого оказывается консультационная и методическая помощь, проводятся вебинары для педагогов.

Также созданы 68 региональных и восемь областных ассоциаций педагогов-предметников, к оказанию волонтерской поддержки обучающимся привлечены студенты и педагоги-пенсионеры.

В сфере дошкольного образования в области функционируют 194 детских сада, 122 из них государственных, 72 частных, а также 370 мини-центров.

За последние пять лет в регионе открыты 16 детских садов, 15 их них частные и один – государственный.

В содержании дошкольного образования основной упор делается на раннее развитие детей. Так, сегодня в пяти регионах области – Костанае, Рудном, Аркалыке, Карасуском и Амангельдинском районах действует инновационная площадка по ранней профориентации детей «Поиграем в профессии».

По опыту НИШ работает экспериментальная площадка «Дизайн-мышление в детском саду». А в Рудном, Карасуском, Наурзумском районах, районе имени Б. Майлина в режиме инновационной площадки апробируется методика геймификации.

Важное значение имеют для образования области проекты «Мобильный учитель» и «Педагог в непрерывном образовании».

Сельские школьники из районов области могут развить свои компетенции в робототехнике и 3D-моделировании в рамках областного проекта «Жас ғалым», для них на базе Специализированной школы-лицея-интерната информационных технологий «Озат» открыта Летняя академия It Start.

Активно развивается в области дебатное движение и школьное самоуправление. Уже сейчас действуют 427 дебатных клубов с охватом порядка 5,5 тыс. учащихся и 425 школьных парламентов.

На высоком уровне в регионе проходит реализация республиканского проекта «Читающая нация – читающая школа». В прошлом году приобретена художественная литература на сумму 160,6 млн тенге, модернизированы 82 библиотеки на 140,3 млн тенге, в текущем году на эти цели предусмотрено еще 140 млн тенге. Для повышения интереса к чтению организуются читательские квесты, совместные чтения, конкурсы.

Важное значение для школ области имеет проект «Үндестік» по новому формату взаимодействия школы и семьи, активного вовлечения родителей в школьную жизнь.