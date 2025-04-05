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Происшествия

Степной пожар тушат в Костанайской области

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 16:23 Фото: akorda.kz
В Костанайской области тушат крупный природный пожар, который вспыхнул на территории степи Б. Майлина вблизи границы с Аулиекольским районом, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС региона, из-за сильного ветра огонь распространился в сторону Аулиекольского района.

"На место оперативно прибыли силы и средства МЧС. В тушении задействовано более 60 человек личного состава, свыше 20 единиц техники ДЧС области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований и лесного хозяйства, а также привлечен пожарный поезд. Проведено аэровизуальное обследование с вертолета", – рассказали в МЧС.

Работы по ликвидации пожара продолжаются. Обстановку осложняет усиленный ветер.

Ранее в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставили информацию по крупному степному пожару под Павлодаром, который случился 4 апреля 2025 года в Жасыбайском лесничестве Баянаульского района. Сообщалось, что там полыхает сухая трава, а ситуацию с тушением осложняют порывистый ветер и высокая сухая растительность, что способствует быстрому распространению огня.

5 апреля стало известно, что пожар потушили на предварительной площади 20 га.

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Андрей Дюсупов
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