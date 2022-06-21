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В Алматы снова «заминировали» ТРЦ

В Алматы заминировали ТРЦ Фото: Zakon.kz
В Алматы эвакуировали персонал и посетителей одного из крупных торгово-развлекательных центров города, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции, 21 июня 2022 года в 16:09 поступило сообщение о якобы заминировании одного из торговых домов города Алматы.

В первую очередь были эвакуированы посетители и работники центра, наряды дорожно-патрульной полиции осуществили отвод транспортных средств от прилегающей к данному объекту проезжей части.Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Как сообщили в Центре оперативного управления ДП, проверка уже завершена, информация о заминировании оказалась ложной.

Вместе с тем в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.

Ранее в соцсетях сообщалось, что полиция оцепила ТРЦ «Москва», приехали также пожарные и скорая помощь.

Лариса Черненко
Алматы
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