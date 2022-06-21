Семей принял эстафету Международного олимпийского дня

В рамках Международного олимпийского дня, который отмечается под эгидой Национального олимпийского комитета по всему Казахстану с середины июня, в городе Семее прошли мастер-классы и показательные выступления по видам единоборств и силовым видам спорта, передает Zakon.kz.

Фестивали спорта запланированы в Семее (Абайская область), Туркестане (Туркестанская область), Жезказгане (Улытауская область), Кунаеве (Алматинская область). Основная цель праздника – привлечь внимание, заинтересовать и вдохновить наших юных спортсменов и будущих чемпионов.

Праздник спорта открыли заместитель акима города Семея Айдар Садырбаев и директор департамента спорта Национального олимпийского комитета Елсияр Канагатов.

Фото: пресс-служба акимата города Семея

На специально установленной сцене многопрофильного культурно-спортивного комплекса «Арена» выступили с показательным представлением воспитанницы отделения по художественной гимнастике СДЮСШОР №2 города Семея.

Также мастер-классы по дзюдо, греко-римской и вольной борьбе для юных спортсменов провели тренеры СДЮСШОР №1 имени Жаксылыка Ушкемпирова. С показательными выступлениями в виде спаррингов, пхумсэ и тренировок с разбиванием досок выступили юные таеквондисты.

С участниками мероприятия встретились и побеседовали казахстанский борец, чемпион Азии по греко-римской борьбе Нурсултан Турсынов и лыжник, знаменосец Казахстана в Сочи-2014 Ердос Ахмадиев.

У всех очень радостное, праздничное настроение. Дети рады быть частью такого масштабного события и чувствовать причастность к олимпийскому движению. Очень здорово, что такое внимание уделяется нашим самым юным спортсменам. Всех с праздником! Занимайтесь спортом и будьте здоровыми! Нурсултан Турсынов

В рамках мероприятия также состоялось награждение призеров ХХIV Сурдлимпийских игр – 2022 и недавней Гимназиады среди школьников, которые прошли в этом году в Бразилии и Франции соответственно.

В городе Семее поздравили серебряного призера игр в толкании ядра Ольгу Хижнякову и обладательницу «бронзы» по дзюдо Ляззат Бахтиярову. А также обладательниц бронзовых медалей Гимназиады – юную дзюдоистку Ажар Асхат и представительницу команды по женской борьбе Акботу Закисханову.

Все участники Олимпийского дня города Семея были награждены памятными подарками, грамотами и благодарственными письмами от МОК и НОК Казахстана.

Серию акций в разных регионах продолжит Жезказган – на стадионе «Металлург» 23 июня пройдут показательные выступления по баскетболу 3х3, футболу, таеквондо (WT), каратэ и боксу.

Также 23 июня эстафета Олимпийского дня завершится в столице – в Триатлон-парке Нур-Султана пройдет большой праздник спорта с баскетбольными играми, соревнованиями по текболу и настольному теннису, показательными выступлениями по дзюдо и таеквондо.

Кроме того, по традиции НОК Казахстана и спортсмены поздравят малышей, родившихся в этот день в стране, и передадут им подарки и письма с добрыми пожеланиями от чемпионов.