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Житель Семея утонул в не оборудованном для купания месте

работы Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Трагедия произошла на реке Иртыш 20 июня. Тело 37-летнего мужчины нашли только на следующий день, передает Zakon.kz.
Силами водолазов оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО проводились поиски. 21 июня в 10:57 поисковой группой тело обнаружено и извлечено из воды на расстоянии 40 м от берега, на глубине около 5 м. Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

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Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как отмечают спасатели, место на водоеме было с глубокими ямами и не отвечало мерам безопасности.

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Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее в данной местности во время рейдов составлено три административных материала по ст. 440 за распитие спиртных напитков и 10 протоколов за нарушение правил общего водопользования по ст. 364 Кодекса РК об административных правонарушениях.

ДЧС ВКО просит граждан ни в коем случае не пренебрегать рекомендациями спасателей и выбирать только оборудованные пляжи, где на помощь оперативно придут спасатели и медики.

Елена Беляева
Семей
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