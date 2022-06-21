Житель Семея утонул в не оборудованном для купания месте
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Трагедия произошла на реке Иртыш 20 июня. Тело 37-летнего мужчины нашли только на следующий день, передает Zakon.kz.
Силами водолазов оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО проводились поиски. 21 июня в 10:57 поисковой группой тело обнаружено и извлечено из воды на расстоянии 40 м от берега, на глубине около 5 м. Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Как отмечают спасатели, место на водоеме было с глубокими ямами и не отвечало мерам безопасности.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее в данной местности во время рейдов составлено три административных материала по ст. 440 за распитие спиртных напитков и 10 протоколов за нарушение правил общего водопользования по ст. 364 Кодекса РК об административных правонарушениях.
ДЧС ВКО просит граждан ни в коем случае не пренебрегать рекомендациями спасателей и выбирать только оборудованные пляжи, где на помощь оперативно придут спасатели и медики.
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