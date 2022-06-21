Житель Семея утонул в не оборудованном для купания месте

Трагедия произошла на реке Иртыш 20 июня. Тело 37-летнего мужчины нашли только на следующий день, передает Zakon.kz.

Силами водолазов оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО проводились поиски. 21 июня в 10:57 поисковой группой тело обнаружено и извлечено из воды на расстоянии 40 м от берега, на глубине около 5 м. Пресс-служба ДЧС Восточно-Казахстанской области

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Как отмечают спасатели, место на водоеме было с глубокими ямами и не отвечало мерам безопасности.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее в данной местности во время рейдов составлено три административных материала по ст. 440 за распитие спиртных напитков и 10 протоколов за нарушение правил общего водопользования по ст. 364 Кодекса РК об административных правонарушениях.