Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака

Астрологи рассказали, что каждый может испытывать опасения и страхи по поводу определенной сферы жизни. Одни люди опасаются за свое здоровье, другие боятся одиночества, третьи не могут вынести измену любимого человека, передает Zakon.kz.

Овны

Овны переживают из-за возможных болезней. Страх заболеть присутствует у них постоянно. Несмотря на это, они не спешат записываться к врачу. Овны начинают накручивать себя. Они представляют ужасные последствия, которых на самом деле может и не быть, пишет thevoicemag.ru.

Тельцы

Тельцы переживают из-за неожиданных изменений привычного уклада в жизни. Это для них подобно Апокалипсису. Даже позитивные события они порой воспринимают отрицательно. Тельцы переживают о том, что не смогут справиться с новыми обстоятельствами.

Близнецы

Двойственность натуры Близнецов проявляется и в их страхах. Найдя себе вторую половинку, они боятся сделать следующий шаг. Близнецам бывает страшно, что за браком последуют проблемы, изменения в характере возлюбленного или боль.

Раки

Один из самых семейных знаков зодиака — это Рак. Представители этого знака настроены на создание ячейки общества. Их переживания связаны с родными и близкими. Они просчитывают все возможные варианты развития событий и выбирают самый ужасный, если им просто не отвечают на телефонный звонок. Их главный страх — потеря любимых.

Львы

Львам нужно быть во главе коллектива. Потеря статуса — их главный страх. Они готовы бороться за свое место под солнцем. Им тяжело даются некоторые ситуации. Порой они очень боятся оплошать перед другими.

Девы

Девы готовы довести себя до ужаса, представляя что-то чудовищное. В детстве они боялись темных комнат и домовых под кроватью. Иногда страхи дают о себе знать и во взрослой жизни.

Весы

У Весов есть страх одиночества. Хотя астрологи считают этот знак наиболее самодостаточным — им не скучно наедине с собой. Весы не нуждаются в поддержке или сильном плече. Однако иногда их одолевает ужас от осознания, что им не на кого положиться в сложной ситуации.

Скорпионы

Скорпионы могут скрывать страхи под невозмутимым внешним видом. Но главные их страхи — измена и предательство возлюбленного. Ведь они только кажутся суровыми. На самом деле у них тонкая и ранимая душа. Открыться они готовы только тому, кого по-настоящему полюбят.

Стрельцы

Стрельцы боятся безысходности. Это может проявляться по-разному. Кто-то страдает от клаустрофобии. Другие Стрельцы бегут от серьезных отношений и брака. Третьи — впадают в зависимость от сладкого.

Козероги

Козероги боятся просить у кого-то поддержки. Все дела они предпочитают решать в одиночестве. В ситуации, когда помощь других им просто необходима, они принимают ее, но ужасно страдают.

Водолеи

Водолеи боятся лишиться своей независимости. С одной стороны, им хочется иметь любимого человека рядом, а с другой — это ограничивает их свободу. Страх сопровождает их всю жизнь, и они могут сбиться с пути.

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Рыбы

Многие Рыбы боятся старости. Каждую морщину или седой волос воспринимают, как трагедию. Рыбы часто переживают за будущее и неохотно решаются на перемены.