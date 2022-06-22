Звезды кино и военнопленные – как жили в Алматы в годы ВОВ

22 июня 2022 года — 81-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Алматы выпала отдельная роль в тех событиях — быть надежным тылом и местом для эвакуации заводов, театров и киностудий, передает Zakon.kz.

В крупнейшем городе Казахстана не только работали для фронта во благо победы над фашизмом, но и находили возможность для культурного досуга. Немало звезд советского кино и эстрады того времени во время войны находились в эвакуации в Алматы.

Туристы и горожане посещают мемориал Славы и Вечного огня в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев. Традиция зародилась в 1970-е годы, когда был построен мемориал.

Фото: Zakon.kz

Из сооружений, которые были в этом месте во время войны, в парке сохранились два объекта. Первый – Кафедральный Вознесенский собор, бывший в то время Центральным музеем и главной ретрансляционной радиовышкой. Символично, что новости о победе над фашизмом алматинцы и эвакуированные узнавали благодаря ретрансляционной вышке, расположенной в православном храме.

Второе здание, «помнящее годы войны», — Музей казахских народных инструментов. Оно стало одним из центров культурной жизни горожан. Несмотря на то, что большинство артистов разъезжало агитбригадами по фронту, некоторые выступали и в тылу. В здании, где тогда находилось офицерское собрание, выступали знаменитые артисты Аркадий Райкин и Рина Зеленая.

Знаменитую Центральную объединенную киностудию (ЦОКС) составили эвакуированные в Алма-Ату «Мосфильм» и «Ленфильм». С 1941 по 1944 год город стал советской фабрикой киногрез.

Советский «Голливуд» разместился в здании Казахской государственной филармонии имени Жамбыла и в жилом доме, прозванном «лауреатником», на пересечении улиц Богенбай батыра и Зенкова.

Под его крышей собрался цвет советского кинематографа. От списка знаменитых имен может закружиться голова. Легенды советской исполнительской киноклассики были на казахской земле: Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров, Всеволод Пудовкин, братья Васильевы, Любовь Орлова, Вера Марецкая, Николай Крючков, Людмила Целиковская, Борис Бабочкин, Борис Чирков, Николай Черкасов и многие другие.

В память о том времени остались десятки снятых на ЦОКС фильмов. Самые известные из них — «Жди меня», «Парень из нашего города» и легендарный «Иван Грозный».

Алматинцы в 1941-1945 годах могли наблюдать диковинную картину: кинозвезды, которых они могли увидеть только на экране, шли на работу, как обыкновенные горожане. Еще живы очевидцы, которые помнят, как Любовь Орлова каждое утро распевалась на ходу, устраивая для прохожих мини-концерты.

Условия, в которых жили звезды советского кино, были отнюдь не голливудские. Сегодня дом «лауреатник» выглядит фешенебельным особняком. Тогда он выглядел несколько скромнее. В каждой комнате жили по 8-10 человек. Ни туалетов, ни ванных комнат в доме не предусматривалось. Бытовая и гигиеническая необустроенность была причиной множества разных болезней.

Самая страшная из них — брюшной тиф. От него умерли актер Борис Блинов (Фурманов из кинофильма «Чапаев») и актриса Софья Магарилл (баронесса Штраль из «Маскарада»). В алматинской эвакуации от разрыва аорты умер артист Николай Черкасов-Сергеев, исполнитель роли Суворова в одноименном байопике. Ушедшие из жизни в годы эвакуации советские артисты сегодня покоятся на алматинском кладбище.

Центром театральной эвакуации стал Театр оперы и балета имени Абая, открывшийся 7 ноября 1941 года. В годы войны в оперном театре работали Сергей Прокофьев, Галина Уланова, Наталья Сац. Любопытно, что в этом же районе, буквально в доме напротив (в так называемом доме Жилкомбината №7), был центр литературной эвакуации.

В конце 1930-х этот дом был построен для советской интеллигенции. Одну из квартир в нем получил уже популярный в то время писатель Мухтар Ауэзов. В годы войны к нему в квартиру подселили Константина Паустовского.

В те годы в алматинских квартирах жили и бывали Константин Симонов, Сергей Михалков, Алексей Толстой, Михаил Зощенко, Виктор Шкловский и другие. Это было время плодотворного общения и культурного взаимообогащения между казахской и русской литературой. В те годы многие известные советские писатели открыли для себя Казахстан.

Памятниками промышленному становлению Алматы в годы войны можно считать легендарные заводы – завод имени Кирова и Алма-Атинский завод тяжелого машиностроения (АЗТМ). С первых дней войны в Казахстан эвакуировали сотни заводов.

Главным образом они направлялись в промышленные районы – в Караганду, Восточный Казахстан. Впрочем, и в тогдашней столице Казахстана обосновались 22 завода. Из них Ворошиловградский паровозный завод (впоследствии стал АЗТМ), а одноименный завод имени Кирова из украинского Токмака Запорожской области сохранил имя, но сменил место прописки.

Так, в годы войны город стал промышленным центром страны. Сегодня от промышленных гигантов осталось совсем немного действующих заводов – индустриальная эра окончательно ушла в прошлое. Несмотря на то, что промышленные зоны заводов основательно сократились, еще стоят заводские управления – памятники военной индустриализации города.

В 1941-1945 годах ХХ века в Алматы наблюдался культурный, промышленный и религиозный ренессанс. Так, в 1944 году после нескольких лет забвения здесь снова открыл двери для верующих самый старинный в городе Казанский собор.

Полгода спустя здесь отслужил первую службу вновь назначенный на кафедру архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский Николай (Могилевский). Спустя несколько месяцев вернули православным и Никольский собор.

Крепко связаны с историей Алматы события, которые произошли уже после Великой Отечественной, советско-японской войны в августе-сентябре 1945 года. Алматинцы знают городские легенды о том, что «весь старый центр построен японскими пленными». Всего в СССР в 1945 году оказалось около 600 тысяч японских военнопленных. Примерно десятая часть из них – в Казахстане.

Сегодня в соцсетях и в СМИ наперебой рассказывают о том, какие именно здания Алматы построены японскими военнопленными. Некоторые публикации – откровенные фейки, например, о том, что пленные якобы построили Дом Совнаркома (ныне здание КазНАИ имени Жургенова). При проверке фактов выясняется, что здание, появившееся в 1927 году, чисто физически не могло быть построено японскими военнопленными, попавшими в город после 1945 года.

Однако есть вполне реальные факты, что несколько домов точно построены японскими военнопленными. Это Дом ученых, жилой дом 1950 года на пересечении улиц Пушкина и Жибек Жолы, дом работников Турксиба на пересечении проспекта Назарбаева и улицы Кабанбай батыра (ранние названия улиц Фурманова – Калинина), а также некоторые корпуса ныне разобранного трамвайного депо. Определенное участие пленные принимали в работах по возведению южного корпуса Академии наук, а также нескольких жилых домов в квадрате тогдашних улиц Фурманова – Ташкентский – Дзержинского – Абая.

Размещались пленные в бараках за головным арыком выше улицы Абая, сейчас на этом месте находится Казахский аграрный университет. Японцы отличались строгой дисциплиной, каждое утро делали зарядку под присмотром своих офицеров. Даже в плену они продолжали им подчиняться. Вечером японцы играли на своих музыкальных инструментах, исполняли песни и любили играть в настольный теннис.

Так закончилась уникальная страница в истории города, связанная с войной. С тех пор история Алматы времен Второй мировой войны ушла в воспоминания горожан, мемуары и городские легенды.