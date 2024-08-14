Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Алматы скончался 100-летний ветеран ВОВ Шангерей Жаныбеков

умер ветеран ВОВ Шангерей Жаныбеков, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 13:48 Фото: gov.kz
Прощание с ветераном Великой Отечественной войны прошло в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Шангерей Жаныбеков был награжден многочисленными орденами и медалями. Cреди них орден Отечественной войны II степени, две медали "За отвагу", чехословацкая медаль "За активное участие в антифашистской борьбе", орден Октябрьской революции, четыре ордена Трудового Красного Знамени, орден "Дружбы народов", две Почетные грамоты Верховного Совета КазССР, орден "Кұрмет" и орден "Парасат" Республики Казахстан. Жаныбеков также являлся Почетным гражданином Алматы.

Церемония погребения ветерана прошла на кладбище "Кенсай" со всеми воинскими почестями и ритуалами. На мероприятии присутствовали военнослужащие Алматинского гарнизона, Управления по делам обороны Медеуского района, председатель Алматинского филиала РОО "Ветераны Вооруженных сил" Тулеген Мустафин, ветераны ВС РК.

Прощание с ветераном Великой Отечественной войны Шангереем Жаныбековым прошло в Алматы, у дома где жил фронтовик , фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2024 13:48

Фото: Алматинский гарнизон

Шангерей Жаныбеков родом из Костанайской области. Он родился в ауле Карпык Денисовского района. В раннем возрасте потерял обоих родителей. Осиротевшего мальчика взяли на воспитание родственники.

После окончания Кустанайского медицинского училища в сентябре 1942 года Шангерей Жаныбеков был призван в ряды Советской армии в качестве военфельдшера. Оказывал помощь раненым на Брянском, Степном и Втором Украинском фронтах. Участвовал в освобождении Белгорода, Харькова, Полтавы, Кременчуга, Кировограда, в Корсунь-Шевченковской и Ясско-Кишиневской операциях, а также в боях против немецко-фашистских войск на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии.

После увольнения в запас Шангерей Жаныбеков продолжил свою трудовую деятельность. Был первым секретарем Кустанайского горкома и вторым секретарем Кустанайского обкома партии. В 1976 году был назначен заместителем председателя Совета министров Казахской ССР.

Даже в пенсионном возрасте Шангерей Жаныбеков трудился во благо страны. Он возглавлял Республиканское общество по культурным связям с казахами за рубежом, был председателем Казахского республиканского Совета ветеранов войны и труда, а затем членом Президиума этого совета.

На церемонии прощания с достойнейшим гражданином Казахстана многие отметили, что жизненный путь Шангерея Жаныбековича – яркий пример мужества, самоотверженности и верности Родине.

"Его вклад в победу над фашизмом и послевоенное развитие Казахстана будет навсегда сохранен в памяти народа", – отметили присутствующие.

16 июня 2024 года ветеран ВОВ Шангерей Жаныбеков отметил 100-летний юбилей. Свое поздравление ветерану направил премьер-министр Олжас Бектенов, который отметил заслуги фронтовика, его несомненный вклад в развитие общества и становление Казахстана. Также Шангерея Жаныбекова поздравил аким города Алматы Ерболат Досаев, вручив орден "Барыс" I степени – им ветеран награжден Указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, активное участие в государственной и общественной деятельности.

Редакция Zakon.kz выражает искренние соболезнования семье и близким Шангерея Жаныбекова.

Читайте также

Скандал во FlyArystan: авиакомпания озвучила свою версию произошедшего с известной телеведущей
Скандал с FlyArystan: авиакомпания озвучила свою версию произошедшего с известной телеведущей
ОДКБ, Россия, учения, Казахстан, Кобальт
Представители силовых структур Казахстана отправились в Россию
Токаев посетил Кармет
Токаев о смене инвестора Qarmet: Мы приняли правильное решение
Оксана Житникова
Алматы 2024 год Ветераны
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Гимнастика Вердикт CAS
Париж-2024: CAS отбирает "бронзу" у американской гимнастки
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Сильная жара накроет сразу шесть областей Казахстана
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Казахстанский исполнитель хита про ландыши уехал в Россию
Космические исследования
НАСА обнаружило ледяную планету, которая может стать новым домом для землян
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: