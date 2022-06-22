С 1 июля работники МВД будут получать новые доплаты за особые условия труда

С 1 июля вводится в действие постановление правительства РК от 13 июня 2022 года, предусматривающее доплаты сотрудникам МВД за особые условия труда, сообщает Zakon.kz.

Так, внесены поправки по доплатам за условия труда гражданским служащим, работникам организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работникам казенных предприятий системы органов МВД РК.

Кроме того, изменена ставка доплаты за особые условия труда медицинским работникам за лечение лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (в том числе в домах ребенка), следственных изоляторах, изоляторах временного содержания, больницах, с 40% от БДО до 540% от базового должностного оклада (БДО).

В частности, работникам за работу в учреждениях УИС, следственных изоляторах, изоляторах временного содержания размер доплаты составит 25% от БДО.

Сотрудникам приемников-распределителей для лиц, не имеющих определенного места жительства, для лиц, арестованных в административном порядке, предусмотрена доплата в 30% от БДО, работникам колоний и тюрем – 15%.

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