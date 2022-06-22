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Григорий Ломакин вторую неделю подряд преподносит сенсацию на турнире

Теннис Старт Сенсация Фото: Instagram/grigor.77
Темиртауский теннисист Григорий Ломакин и украинец Владислав Манафов в парном разряде турнира серии Челленджер на кортах итальянского Милана победили главных фаворитов соревнований, сообщает Zakon.kz.

Ломакин и Манафов на старте встретились с первыми сеяными состязаний — Натаниэлом Лэммонсом и Джексоном Уитроу из США. Казахстанско-украинский дуэт в первом сете довел дело до тай-брейка, где в упорной борьбе уступил — 6:7 (12:14).

Во второй партии американцы уступили — 3:6. А на супер тай-брейке Ломакин и Манафов, проигрывая со счетом 2:7, сумели невероятным образом совершить камбэк и вырвать победу — 10:8.

Напомним, что американский дуэт год назад в Нур-Султане на турнире ATP Forte Challenger 125 стал чемпионом парного разряда.

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Куандык Шынасилов
Италия
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