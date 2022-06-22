В Казахстане участились случаи телефонного мошенничества: как не стать жертвой
В ведомстве отмечают, что при звонке мошенники сообщают, что на гражданина и его счета якобы идет массированная атака. И для того, чтобы их обезопасить, необходимо перевести средства на «безопасный счет».
При этом злоумышленники призывают не сообщать о своих действиях никому: ни сотрудникам банка, которые, якобы, могут быть замешаны, ни даже родственникам и друзьям.Пресс-служба АРРФР РК
Это делается для того, как уточнили в агентстве, чтобы не дать потенциальной жертве время на раздумья, а также не позволить ей получить консультацию и адекватную оценку ситуации от профессионала. При этом работать может целая группа мошенников, которые могут представляться работниками различных государственных органов и службы безопасности банка.
Мошенники ловко подделывают любые номера, с которых могут отправлять различные сообщения, в том числе, фиктивные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, реквизиты «безопасного счета» и подробные инструкции. Они могут подменить даже короткий номер колл-центра банка – современные технологии позволяют это сделать. При этом сами злоумышленники могут находиться в другом городе или даже в другой стране.Пресс-служба АРРФР РК
Необходимо понимать, что настоящему банковскому менеджеру, и тем более представителю государственных органов, нет нужды звонить клиентам, чтобы уточнить их личные данные, какие карты были оформлены и сколько денег на них осталось. В банке имеется полное финансовое досье на каждого клиента – кредитная история.
В случае поступления таких звонков необходимо сразу же прервать разговор и сообщить о факте мошенничества по телефонам горячей линии Департамента полиции в вашем регионе.
Как не стать жертвой телефонного мошенничества:
для того, чтобы убедиться, кто вам позвонил – банковский менеджер либо мошенник, необходимо самостоятельно набрать номер горячей линии банка, в котором вы обслуживаетесь. Но ни в коем случае не звоните на тот номер, с которого поступил звонок или который указан в SMS-сообщении или уведомлении, поступившем по электронной почте;
не поддавайтесь панике, если вас попытаются напугать по телефону! На тревожное заявление о том, что с «вашей картой серьезная проблема», лучший ответ: «Сейчас позвоню или схожу в банк, чтобы проверить это лично». Это очень распространенная уловка – напугать владельца карточки. При этом придуманные мошенниками «истории» могут быть разными. Например, якобы: «кто-то проводит подозрительные транзакции по вашей карточке»; «списана n-ная сумма с вашего счета/карточки и надо незамедлительно перевести деньги на временный счет»; «срочно нужны личные данные, чтобы отменить кредит»; «назвать код из SMS, чтобы разблокировать вашу карточку» и др. Главная цель мошенников – напугать вас, вывести из равновесия, чтобы легче было вами манипулировать;
стоит помнить, что если с вашей картой действительно какие-то проблемы, то банк может сам ее заблокировать и, скорее всего, пришлет об этом уведомление по оговоренным в договоре контактным данным. А лучше всего перезвонить самим в отделение банка и уточнить, действительно ли его сотрудники отправили уведомление;
если звонящий просит скачать некое приложение на телефон, не делайте этого. Даже если доводы позвонившего звучат убедительно. Мошенники всеми правдами и неправдами могут попытаться убедить вас скачать вредоносные приложения, с помощью которых получат удаленный доступ к вашему гаджету и, соответственно, всему содержимому телефона. Если у вас до сих пор нет антивирусной программы, то срочно установите ее на все устройства, которыми пользуетесь;
никогда не переходите по сомнительным ссылкам из электронных писем и SMS-сообщений. В них может быть вшита вредоносная программа, которая крадет персональные данные пользователя. Даже если вы получили ссылку от знакомого вам человека, не спешите переходить по ней. Кибермошенники могли зайти в чужой аккаунт и сделать рассылку. К примеру, вы получили сообщение от друга с просьбой пройти по ссылке и поддержать его в онлайн-конкурсе. Не стоит спешить и сразу же кликать по ней. За такими ссылками могут скрываться вредоносные программы;
будьте бдительны и перепроверяйте информацию. Телефонные мошенники очень надеются, что вы поверите им, и специально торопят вас, используя различные уловки, чтобы у вас не было времени на раздумья и анализ, и вы не могли перепроверить информацию. Но когда возникает вопрос, касающийся денег, торопиться нельзя. Прервите разговор и сделайте паузу. Хорошо обдумайте ситуацию, и тогда вы, скорее всего, поймете, что на том конце провода мошенники.