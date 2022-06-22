В Казахстане участились случаи телефонного мошенничества: как не стать жертвой

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка отмечают, что злоумышленники могут представляться сотрудниками государственных органов, в том числе Национального Банка, Министерства внутренних дел и Генеральной прокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отмечают, что при звонке мошенники сообщают, что на гражданина и его счета якобы идет массированная атака. И для того, чтобы их обезопасить, необходимо перевести средства на «безопасный счет».

При этом злоумышленники призывают не сообщать о своих действиях никому: ни сотрудникам банка, которые, якобы, могут быть замешаны, ни даже родственникам и друзьям. Пресс-служба АРРФР РК

Это делается для того, как уточнили в агентстве, чтобы не дать потенциальной жертве время на раздумья, а также не позволить ей получить консультацию и адекватную оценку ситуации от профессионала. При этом работать может целая группа мошенников, которые могут представляться работниками различных государственных органов и службы безопасности банка.

Мошенники ловко подделывают любые номера, с которых могут отправлять различные сообщения, в том числе, фиктивные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, реквизиты «безопасного счета» и подробные инструкции. Они могут подменить даже короткий номер колл-центра банка – современные технологии позволяют это сделать. При этом сами злоумышленники могут находиться в другом городе или даже в другой стране. Пресс-служба АРРФР РК

Необходимо понимать, что настоящему банковскому менеджеру, и тем более представителю государственных органов, нет нужды звонить клиентам, чтобы уточнить их личные данные, какие карты были оформлены и сколько денег на них осталось. В банке имеется полное финансовое досье на каждого клиента – кредитная история.

В случае поступления таких звонков необходимо сразу же прервать разговор и сообщить о факте мошенничества по телефонам горячей линии Департамента полиции в вашем регионе.

Как не стать жертвой телефонного мошенничества: