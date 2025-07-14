АФМ бьет тревогу: участились случаи телефонного мошенничества

Агентство по финансовому мониторингу сообщает о росте числа обращений в Call-центр по поводу телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников АФМ, передает Zakon.kz.

Злоумышленники звонят гражданам под предлогом выявленных "подозрительных операций" на счетах, ссылаются на "официальные полномочия" и убеждают перевести деньги на так называемые "безопасные счета" или предоставить личные данные, пишет пресс-служба АФМ в Telegram.

"Мошенники часто действуют по схеме: сначала звонит "сотрудник агентства", затем – якобы представитель Нацбанка, который подтверждает риски. В обращениях граждан регулярно упоминаются одни и те же фамилии – "Жалимов", "Жамалетдинов" и др. В случае отказа предоставить данные злоумышленники прибегают к угрозам", – говорится в сообщении.

Также зафиксированы случаи рассылки поддельных писем с фальшивыми печатями и подписями "сотрудников АФМ".

Настоящие сотрудники агентства: не запрашивают персональные данные по телефону без официального уведомления;

не требуют перевода денежных средств;

действуют исключительно в рамках законодательства Республики Казахстан.

Благодаря оперативной работе Call-центра (1458) уже удалось предотвратить около 50 попыток мошенничества.

АФМ призывает граждан к бдительности. При малейших сомнениях сразу обращайтесь в Call-центр по номеру 1458.

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