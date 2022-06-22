Дожди и сильная жара: о погоде в Казахстане на три дня

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В пресс-службе РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 июня. По данным синоптиков, на севере страны прогнозируют ветер и дожди, на юге — сильную жару, сообщает Zakon.kz.

В предстоящие трое суток на большей части страны с прохождением ложбины северного циклона сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града. Пресс-служба РГП «Казгидромет» Синоптики отмечают, что 23-24 июня на юго-востоке, 25 июня на севере, северо-западе республики пройдут сильные дожди. Днем 23 июня на юге Атырауской, 23-24 июня на юге Актюбинской, 24 июня на юге Костанайской областей, 23-25 июня на юге Карагандинской области ожидается сильная жара — 40 градусов. 25 июня в пустынных районах Туркестанской областей сильная жара – 45 градусов, 25 июня на юге Жамбылской области – 43 градуса. Пресс-служба РГП «Казгидромет»