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Дожди и сильная жара: о погоде в Казахстане на три дня

дожди жара прогноз погоды Казахстан Фото: pexels
В пресс-службе РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 июня. По данным синоптиков, на севере страны прогнозируют ветер и дожди, на юге — сильную жару, сообщает Zakon.kz.
В предстоящие трое суток на большей части страны с прохождением ложбины северного циклона сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, шквал, усиление ветра, возможно выпадение града.Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Синоптики отмечают, что 23-24 июня на юго-востоке, 25 июня на севере, северо-западе республики пройдут сильные дожди.

Днем 23 июня на юге Атырауской, 23-24 июня на юге Актюбинской, 24 июня на юге Костанайской областей, 23-25 июня на юге Карагандинской области ожидается сильная жара — 40 градусов.

25 июня в пустынных районах Туркестанской областей сильная жара – 45 градусов, 25 июня на юге Жамбылской области – 43 градуса.Пресс-служба РГП «Казгидромет»
Анастасия Московчук
Казгидромет Казахстан
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