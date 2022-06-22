Как быстро закрыть ИП в Казахстане и можно ли это сделать онлайн? Такой вопрос был задан на сайте электронного правительства, передает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов МФ РК пояснили, что согласно Налоговому кодексу, прекращению деятельности в упрощенном порядке подлежат индивидуальные предприниматели (ИП), соответствующие на момент подачи налогового заявления о прекращении деятельности следующим условиям:

не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика налога на добавленную стоимость;

не осуществляющие деятельность в форме совместного предпринимательства;

не осуществляющие отдельные виды деятельности (производство и реализация бензина, дизельного топлива, других нефтепродуктов, игорный бизнес и т.п.);

отсутствующие в плане налоговых проверок или в списке выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо отсутствующие в полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;

не имеющие налоговой задолженности, задолженности по социальным платежам;

не имеющие высокий уровень рисков по системе управления рисками.

Прекращение деятельности в упрощенном порядке применяется в течение срока исковой давности до даты подачи налогового заявления или наступления случая, установленного пунктом 5 статьи НК.

Для закрытия ИП в упрощенном порядке необходимо представить в налоговый орган:

налоговое заявление о прекращении деятельности;

ликвидационную налоговую отчетность;

налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при ее наличии).

Предусмотрены следующие способы представления налоговых заявлений:

в явочном порядке – на бумажном носителе, в том числе через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», Центры государственных услуг налоговых органов (за исключением налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость);

по почте заказным письмом с уведомлением – на бумажном носителе;

в электронной форме, допускающей компьютерную обработку информации.

Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, платежей в бюджет и социальным платежам, по которым ИП, прекращающий деятельность, является плательщиком или налоговым агентом за период с начала налогового периода, в котором представлено заявление о прекращении деятельности.

При этом уплата налогов, платежей в бюджет и социальных платежей, отраженных в ликвидационной налоговой отчетности, производится не позднее 10 календарных дней со дня представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности.

Вместе с тем в КГД отметили, что с 1 июня 2020 года информационная система органов государственных доходов позволяет автоматически снять ИП с регистрационного учета на основании сведений о прекращении деятельности.

При наличии каких-либо неисполненных налоговых обязательствах производится отказ в снятии с регистрационного учета в качестве ИП.

Информацию о снятии индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, с регистрационного учета можно просмотреть на официальном интернет-ресурсе КГД kgd.gov.kz во вкладке «Электронные сервисы/Поиск налогоплательщиков», а также в мобильном приложении e-salyq Azamat.