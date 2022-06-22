«Бездонный колодец» – депутат подвергла критике покупку нацкомпаниями иностранного софта

Нацкомпании продолжают покупать дорогостоящее иностранное программное обеспечение, а не доступные аналоги отечественных программных продуктов. Об этом на пленарном заседании Мажилиса заявила депутат Екатерина Смышляева, передает корреспондент Zakon.kz.

На ситуацию указала депутат Екатерина Смышляева в своем депутатском запросе на имя министра финансов Ерулана Жамаубаева.

По ее словам, для поддержки отечественных IT-компаний и продвижения местного продукта были предприняты определенные меры.

Был создан Реестр доверенного программного обеспечения, который включает в себя более 182 наименований продукции от 60 отечественных производителей.

На уровне законодательных актов в сфере государственных закупок квазигоссектора были предусмотрены механизмы приоритетного закупа отечественного IT-продукта. С 1 апреля начали действовать все подзаконные акты. Однако законы на деле не выполняются. Например, основными закупщиками софта (60% от всех объемов в РК) квазигоскомпаниями продолжается закуп дорогостоящего иностранного программного обеспечения, а не доступных аналогов отечественных программных продуктов из вышеназванного реестра. Не работают в отрасли и так называемые оффтейк-контракты. Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

По ее словам, некоторые нацкомпании проводят закупки иностранного программного обеспечения по управлению предприятием на более чем 8 млрд тенге (притом, что на предприятии уже начато внедрение отечественного аналога) и документологов стоимостью от 200 до 700 млн тенге (при наличии на рынке, как минимум, трех вариантов отечественного продукта).

Миллиарды тратятся не на разработку или приобретение. Деньги идут на консалтинг и оплату лицензий – «бездонный колодец» для любого бюджета. Еще одна очень серьезная проблема – это безопасность. Зарубежные авторы программного обеспечения не предоставляют нашим испытательным лабораториям исходные коды для оценки их информационной безопасности. По сути, мы покупаем «кота в мешке». Екатерина Смышляева

В этой связи мажилисвумен предложила: