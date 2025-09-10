Внедрить "цифровое портмоне гражданина" предлагает депутат

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева на пленарном заседании палаты рассказала, как можно ускорить цифровизацию в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Екатерина Смышляева указала на дисбаланс в сфере цифровизации.

"Всего на текущий момент с разным качеством госорганами оцифровано чуть более 50% необходимых данных. При этом уровень цифровизации крайне неравномерен: если в сферах финансов и юстиции он достигает 90% и более, то в сельском хозяйстве, торговле, энергетике, экологии и образовании не превышает 30-40%. Такая ситуация сильно затрудняет внедрение технологий искусственного интеллекта", – заявила депутат.

Не все гладко, по ее словам, и с оцифрованными данными: они остаются разрозненными.

"Каждое ведомство собирает "свои" базы и не делится ими. Процветает так называемый "дата-феодализм". При этом не определено, кто и в каком порядке имеет право доступа к этим данным. В результате граждане и бизнес по десять раз вводят одну и ту же информацию, а посредники или "помогайки" получают к ней доступ быстрее, чем официальные сервисы и организации", – отметила она.

В этой связи депутат предложила привести в действие существующие нормы по обязательному обмену данными между государственными органами в пределах их компетенции.

"Для сбора цифровых следов и базовых сведений о гражданине рассмотреть возможности внедрения "цифрового портмоне гражданина". Это позволит аккумулировать данные о гражданине не только в информационных системах, но и в личном хранилище. Для законного и прозрачного обмена данными создать национальную биржу данных", – подчеркнула Екатерина Смышляева.

Предлагается также ввести систему оценки эффективности использования данных, включая показатели открытости данных, экономической отдачи и сокращения административной нагрузки на граждан и сделать этот показатель критерием оценки работы первых руководителей.

8 сентября 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев назвал повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальную цифровизацию ключевым компонентом стратегического курса страны.