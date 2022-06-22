30 млрд тенге задолжало Минпросвещения учителям Казахстана – депутат

Депутат Мажилиса Юлия Кучинская потребовала у министра просвещения Асхата Аймагамбетова в кратчайшие сроки решить проблему с долгами по зарплате, а также с отпускными и оздоровительными пособиями для учителей, передает корреспондент Zakon.kz.

Юлия Кучинская сообщила, что за последние несколько дней в адрес депутатов поступают многочисленные обращения от учителей казахстанских школ с просьбой оказать содействие в решении вопроса выплаты долгов по заработной плате, отпускным и оздоровительным пособиям.

Завершив сложный постпандемийный учебный год, с 1 июня в отпуск вышли почти 300 тысяч учителей. Но часть педагогов так и не смогли провести свой отпуск достойно и вынуждены отложить семейные планы на неопределенный срок. Причиной этому стало халатное отношение Вашего ведомства к вопросам планирования бюджета. Депутат Мажилиса Парламента РК Юлия Кучинская

Она напомнила, что согласно Закону «О статусе педагога» с 1 сентября 2021 года вступила в силу норма о сокращении нагрузки на школьного учителя на 2 часа в неделю с 18:00 до 16:00.

Несмотря на то, что данное сокращение неизбежно ведет к увеличению стоимости часа учебной нагрузки, при обсуждении закона министерство здесь у нас, в стенах Парламента, на стенограмму заверило, что эта норма не требует дополнительных средств из республиканского бюджета. Тогда дополнительные расходы Вашим ведомством планировалось возместить путем пропорционального сокращения нагрузки на обучающегося и учителя. Однако фактически часы вы не сократили. Это привело к увеличению расходов. Юлия Кучинская

Во-вторых, по ее словам, при расчете трансфертов Правительством не была учтена индексация фонда оплаты труда с учетом ежегодного увеличения контингента учеников.

В результате допущенные министерством просчеты, а затем замалчивание проблемы, в том числе при уточнении бюджета, привели к хроническому дефициту бюджетных средств, которые как и сколько могли закрывали регионы. Но все тайное становится явным. Накопившийся дефицит бюджета в мае этого года привел к тому, что часть педагогов не получила, либо получила не в полном объеме заработную плату за май. Юлия Кучинская

Кроме того, по ее данным, задолженность по отпускным и по выплатам на оздоровление составила порядка 30 млрд тенге.