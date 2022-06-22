Умер известный российский певец Пьер Нарцисс

Скончался российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет, сообщает Zakon.kz.

Известие об этом появилось на странице telegram-канала Baza.

Согласно информации в открытых источниках, Пьер Нарцисс скончался 21 июня в результате остановки сердца после операции на почке.

Его дочь Каролина-Кристель Калачева оставила трогательный пост в Instagram.

Спасибо, папа, тебе за все. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него. Я верю, что жизнь не просто так посылает нам в жизнь людей, не просто так все сходятся, что люди находят друг друга, каждый человек вносит вклад в жизнь другого. Будет мое время и я покорно приму это. Я благодарна судьбе, Богу, этой жизни … всему благодарна. И папе, — говорися в подписи к видео.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года, в детстве играл в футбол.

В начале 1990 годов создал первую группу, которая исполняла песни в клубах. Исполняемые песни были как на французском, так и на местных языках Камеруна.

Артист принимал участие в «Фабрике звезд — 2», где его коронной песней стала песня «Шоколадный заяц».