Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Умер известный российский певец Пьер Нарцисс

артист певец смерть Фото: Instagram/pierrenarciss
Скончался российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет, сообщает Zakon.kz.

Известие об этом появилось на странице telegram-канала Baza.

Согласно информации в открытых источниках, Пьер Нарцисс скончался 21 июня в результате остановки сердца после операции на почке.

Его дочь Каролина-Кристель Калачева оставила трогательный пост в Instagram.

Спасибо, папа, тебе за все. Я отпускаю его с чистой совестью, с чистым сердцем, с чистой душой. Я спокойна за него. Я верю, что жизнь не просто так посылает нам в жизнь людей, не просто так все сходятся, что люди находят друг друга, каждый человек вносит вклад в жизнь другого. Будет мое время и я покорно приму это. Я благодарна судьбе, Богу, этой жизни … всему благодарна. И папе, — говорися в подписи к видео.

Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне 19 февраля 1977 года, в детстве играл в футбол.

В начале 1990 годов создал первую группу, которая исполняла песни в клубах. Исполняемые песни были как на французском, так и на местных языках Камеруна.

Артист принимал участие в «Фабрике звезд — 2», где его коронной песней стала песня «Шоколадный заяц».

Анастасия Московчук
Россия
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
с 1 июля работникам МВД повысят доплаты за особые условия
С 1 июля работники МВД будут получать новые доплаты за особые условия труда
дольщики строительство
Как не стать обманутым дольщиком
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления