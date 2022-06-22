Лучших педагогов будут привлекать на работу в регионы с дефицитом учителей

Постановлением правительства РК утверждены Правила привлечения лучших педагогов с соответствующим пакетом мер поддержки для регионов, имеющих дефицит учителей (Специальная программа), сообщает Zakon.kz.

Цель программы – улучшение качества образования путем создания в региональных системах образования устойчивой модели привлечения и удержания квалифицированных и мотивированных педагогов.

Главные задачи программы:

разработка системы привлечения, отбора педагогов и пакета стимулирующих мер их поддержки;

профессиональное развитие педагогов через повышение квалификации и учебно-методическое сопровождение.

Для достижения цели и задач предусмотрены следующие меры:

проведение мониторинга потребности в педагогических кадрах целевых регионов – Алматинской, Атырауской, Мангистауской, Туркестанской областей;

разработка механизма по привлечению и удержанию педагогов;

разработка специального пакета стимулирующих мер поддержки.

Предусматривается, что анализ потребности в педагогах в целевых регионах будут проводить управления образования.

Для привлечения педагогов на вакантные должности планируется создавать координационные советы при областных управлениях образования регионов.

Координационные советы будут рассматривать документы претендентов на соответствие требованиям конкурсного отбора педагогов, а также координировать прием на работу педагогов на вакантные места.

Кроме того, они будут заниматься координацией вопросов по переезду, размещению педагогов, обеспечению пакетом стимулирующих мер поддержки и по реализации мер подготовки и повышения квалификации педагогов.

Объявления об имеющихся вакантных местах в регионе будут публиковаться в СМИ и на интернет-ресурсе местных исполнительных органов.

В конкурсе смогут участвовать педагоги, независимо от места жительства, имеющие высшее педагогическое, высшее профессиональное или послевузовское образование по соответствующим профилям (прошедшие педагогическую переподготовку на базе организаций высшего или послевузовского образования), а также имеющие квалификационные категории «педагог-эксперт», «педагог-исследователь», «педагог-мастер», в том числе выпускники педагогических специальностей высших учебных заведений по гуманитарному направлению со средним баллом успеваемости (GPA) не ниже 3,5, по естественно-математическому направлению со средним баллом успеваемости (GPA) не ниже 3,2, а также выпускники магистратуры по педагогическим специальностям со средним баллом успеваемости (GPA) не ниже 3,4.

Конкурс проводится в АОО «НИШ» в два этапа:

первый этап – в формате компьютерного тестирования и написания эссе;

второй этап – в форме собеседования.

Педагоги, прошедшие конкурсный отбор, проходят 4-недельные курсы повышения квалификации в АОО «НИШ», также в течение первого учебного года данной категории педагогов оказывается посткурсовое сопровождение.

Программа будет действовать с 1 сентября 2022 года по 25 мая 2027 года.

Постановление вводится в действие со 2 июля 2022 года.