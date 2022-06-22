Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Движение на мосту по улице Жаяу Мусы перекроют в Алматы

перекрытие Фото: Zakon.kz
C 23 июня по 8 июля перекроют движение на мосту по улице Жаяу Мусы, которая соединяет проспект Рыскулова с улицей Туркестан. Причина перекрытия — ремонт дороги, передает Zakon.kz.

Алматы

Фото: акимат города Алматы

Из-за дорожных работ будут внесены изменения в схемы движения маршрутов:

  • №69 – в восточном направлении – Кульджинский тракт – ул. Бухтарминская – разворот – Кульджинский тракт – ул. Тараз – ул. Жаяу Мусы – Конечный пункт «мкр. Кайрат-Юг». В западном направлении – Конечный пункт «Мкр. Кайрат-Юг» - ул. Жаяу Мусы – ул. Тараз – Кульджинский тракт – далее по схеме;

  • №137 – в восточном направлении – пр. Рыскулова – Кульджинский тракт – ул. Бухтарминская – разворот – Кульджинский тракт – Рынок «Жетысу». В западном направлении – Рынок «Жетысу» – Кульджинский тракт – пр. Рыскулова – далее по схеме.

Эти работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. Управление городской мобильности Алматы
Ирина Лукичева
Алматы
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
с 1 июля работникам МВД повысят доплаты за особые условия
С 1 июля работники МВД будут получать новые доплаты за особые условия труда
дольщики строительство
Как не стать обманутым дольщиком
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления