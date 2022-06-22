Движение на мосту по улице Жаяу Мусы перекроют в Алматы

Фото: Zakon.kz

C 23 июня по 8 июля перекроют движение на мосту по улице Жаяу Мусы, которая соединяет проспект Рыскулова с улицей Туркестан. Причина перекрытия — ремонт дороги, передает Zakon.kz.

Фото: акимат города Алматы Из-за дорожных работ будут внесены изменения в схемы движения маршрутов: №69 – в восточном направлении – Кульджинский тракт – ул. Бухтарминская – разворот – Кульджинский тракт – ул. Тараз – ул. Жаяу Мусы – Конечный пункт «мкр. Кайрат-Юг». В западном направлении – Конечный пункт «Мкр. Кайрат-Юг» - ул. Жаяу Мусы – ул. Тараз – Кульджинский тракт – далее по схеме; №137 – в восточном направлении – пр. Рыскулова – Кульджинский тракт – ул. Бухтарминская – разворот – Кульджинский тракт – Рынок «Жетысу». В западном направлении – Рынок «Жетысу» – Кульджинский тракт – пр. Рыскулова – далее по схеме. Эти работы были запланированы в рамках среднего ремонта дорог. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим корректировать свой маршрут заранее. Управление городской мобильности Алматы