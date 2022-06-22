Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

«Какое образование, такие и аттестаты» – карагандинским школьникам выдали документы с опечаткой

Караганда, школа, аттестат, ошибка, опечатка, комментарий Фото: nur-sultan.fizmat.kz
В Караганде выпускникам общеобразовательной школы №25 выдали аттестаты с опечаткой в названии области. В городском отделе образования пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, передает Zakon.kz.

Фотографию аттестата с опечаткой опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.

Аттестаты с ошибкой в названии Карагандинской области получили выпускники 25-й школы в Караганде. Вместо «Карагандинская» написано «КараганАдинская». Теперь документы официально признаны испорченными, – говорится под публикацией.

Отмечается, что ученики и родители возмущены.

Куда смотрела администрация школы, когда заказывала эти документы? – возмущены родители.

Также свое недовольство выразили пользователи Сети.

  • «Какое образование, такие и аттестаты».

  • «Это называется – смотрю в книгу, вижу фигу!»

  • «Все документы должны проходить тщательную проверку! Особенно такие, как аттестат!»

  • «Жаль, конечно, что так ошиблись. Хорошо, что заметили сейчас и, надеюсь, быстро заменят!» – написали они.

Но нашлись среди комментаторов и те, кто попросил не делать из мухи слона.

  • «Все мы люди, все ошибаемся!»

  • «С кем не бывает, все ошибаются!»

  • «Это просто опечатка и все можно решить!» – написали они.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в отдел образования Караганды.

Согласно Правилам по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании, руководители организаций образования издают приказ о назначении и осуществлении работы по учету, хранению и выдаче бланков, а также о назначении ответственного должностного лица от организации образования. Бланк после заполнения должен проверяться на точность и безошибочность внесенных записей. К сожалению, имеются факты, когда при заполнении допускаются ошибки.Отдел образования Караганды

Как отметили в ведомстве, «документ, составленный с ошибками, считается испорченным».

Поэтому при обнаружении ошибки в бланках необходимо обратиться к директору школы. Виновные за заполнение и выдачу аттестатов с ошибками лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.Отдел образования Караганды
Динара Халдарова
Караганда Карагандинская область
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
астропрогноз, знаки зодиака, неделя
Опубликован астропрогноз на неделю для представителей всех знаков зодиака
продление ареста Масимов суд
Дело Карима Масимова прокомментировали в КНБ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Петербургский международный экономический форум
Токаев высказал претензию депутатам РФ за некорректные высказывания
узбекистанец, свадьба, невеста, удар, наказание, избежание
Я не сдержался – узбекистанец, ударивший невесту на свадьбе, о своем поступке
с 1 июля работникам МВД повысят доплаты за особые условия
С 1 июля работники МВД будут получать новые доплаты за особые условия труда
дольщики строительство
Как не стать обманутым дольщиком
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления