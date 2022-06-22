«Какое образование, такие и аттестаты» – карагандинским школьникам выдали документы с опечаткой

В Караганде выпускникам общеобразовательной школы №25 выдали аттестаты с опечаткой в названии области. В городском отделе образования пообещали привлечь к дисциплинарной ответственности виновных лиц, передает Zakon.kz.

Фотографию аттестата с опечаткой опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.

Аттестаты с ошибкой в названии Карагандинской области получили выпускники 25-й школы в Караганде. Вместо «Карагандинская» написано «КараганАдинская». Теперь документы официально признаны испорченными, – говорится под публикацией.

Отмечается, что ученики и родители возмущены.

Куда смотрела администрация школы, когда заказывала эти документы? – возмущены родители.

Также свое недовольство выразили пользователи Сети.

«Какое образование, такие и аттестаты».

«Это называется – смотрю в книгу, вижу фигу!»

«Все документы должны проходить тщательную проверку! Особенно такие, как аттестат!»

«Жаль, конечно, что так ошиблись. Хорошо, что заметили сейчас и, надеюсь, быстро заменят!» – написали они.

Но нашлись среди комментаторов и те, кто попросил не делать из мухи слона.

«Все мы люди, все ошибаемся!»

«С кем не бывает, все ошибаются!»

«Это просто опечатка и все можно решить!» – написали они.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в отдел образования Караганды.

Согласно Правилам по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании, руководители организаций образования издают приказ о назначении и осуществлении работы по учету, хранению и выдаче бланков, а также о назначении ответственного должностного лица от организации образования. Бланк после заполнения должен проверяться на точность и безошибочность внесенных записей. К сожалению, имеются факты, когда при заполнении допускаются ошибки. Отдел образования Караганды

Как отметили в ведомстве, «документ, составленный с ошибками, считается испорченным».