«Какое образование, такие и аттестаты» – карагандинским школьникам выдали документы с опечаткой
Фотографию аттестата с опечаткой опубликовали в одном из местных Instagram-пабликов.
Аттестаты с ошибкой в названии Карагандинской области получили выпускники 25-й школы в Караганде. Вместо «Карагандинская» написано «КараганАдинская». Теперь документы официально признаны испорченными, – говорится под публикацией.
Отмечается, что ученики и родители возмущены.
Куда смотрела администрация школы, когда заказывала эти документы? – возмущены родители.
Также свое недовольство выразили пользователи Сети.
«Какое образование, такие и аттестаты».
«Это называется – смотрю в книгу, вижу фигу!»
«Все документы должны проходить тщательную проверку! Особенно такие, как аттестат!»
«Жаль, конечно, что так ошиблись. Хорошо, что заметили сейчас и, надеюсь, быстро заменят!» – написали они.
Но нашлись среди комментаторов и те, кто попросил не делать из мухи слона.
«Все мы люди, все ошибаемся!»
«С кем не бывает, все ошибаются!»
«Это просто опечатка и все можно решить!» – написали они.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в отдел образования Караганды.
Согласно Правилам по организации заказа, хранению, учету и выдаче бланков документов государственного образца об образовании, руководители организаций образования издают приказ о назначении и осуществлении работы по учету, хранению и выдаче бланков, а также о назначении ответственного должностного лица от организации образования. Бланк после заполнения должен проверяться на точность и безошибочность внесенных записей. К сожалению, имеются факты, когда при заполнении допускаются ошибки.Отдел образования Караганды
Как отметили в ведомстве, «документ, составленный с ошибками, считается испорченным».
Поэтому при обнаружении ошибки в бланках необходимо обратиться к директору школы. Виновные за заполнение и выдачу аттестатов с ошибками лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.Отдел образования Караганды