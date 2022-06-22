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«Вам звонят из полиции»: казахстанцев предупредили о мошенниках

звонки Фото: pexels
Жители Казахстана продолжают получать телефонные звонки с незнакомых номеров. Неизвестные представляются сотрудниками полиции или представителями банка, передает Zakon.kz.

Казахстанцев уже не удивить звонками от «сотрудников банков». А звонки от «следователей», «дознавателей», «прокуроров», «сотрудников Национального банка» пока являются неожиданными.

Сначала мошенники вежливо здороваются и представляются. Потом заявляют, что на их собеседника якобы хотят взять кредит. Или есть угроза снятия денег с банковского счета. Неизвестные просят не сообщать о разговоре никому: ни сотрудникам банка, которые, якобы, могут быть замешаны, ни даже родственникам и друзьям.

Все выглядит правдоподобно: мошенники ловко подделывают любые номера, с которых могут отправлять различные сообщения, в том числе, фиктивные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, реквизиты «безопасного счета» и подробные инструкции. Они могут подменить даже короткий номер колл-центра банка – современные технологии позволяют это сделать. При этом сами злоумышленники могут находиться в другом городе или даже в другой стране. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

Настоящему банковскому менеджеру и тем более представителю государственных органов, не нужно звонить клиентам, чтобы уточнить их личные данные, какие карты были оформлены и сколько денег на них осталось. В банке имеется полное финансовое досье на каждого клиента – кредитная история.

Агентство убедительно просит казахстанцев в случае поступления таких звонков сразу же прервать разговор и сообщить о факте мошенничества по телефонам горячей линии департамента полиции.

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Главная цель мошенников – напугать вас, вывести из равновесия, чтобы легче было вами манипулировать. Для того, чтобы убедиться, кто вам позвонил — банковский менеджер либо мошенник, необходимо самостоятельно набрать номер горячей линии банка, в котором вы обслуживаетесь. На тревожное заявление о том, что с «вашей картой серьезная проблема», лучший ответ: «Сейчас позвоню или схожу в банк, чтобы проверить это лично». Это очень распространенная уловка – напугать владельца карточки. При этом придуманные мошенниками «истории» могут быть разными. Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка

В Агентстве предупредили, что нельзя скачивать неизвестные приложения на телефон по просьбе звонящего. Также нельзя переходить по сомнительным ссылкам. Не нужно перезванивать на номер телефона, с которого поступил звонок.

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