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Очень сильная жара, гроза и град ожидаются в Казахстане 23 июня

погода в Казахстане на 23 июня, Казгидромет Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 июня: в стране ожидаются сильная жара, дожди, усиление ветра, град, шквал, пыльная буря, передает Zakon.kz.
Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода: пройдут дожди с грозами, на юго-востоке страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, град, шквал, на юго-западе, днем на юго-востоке – пыльная буря.РГП «Казгидромет»

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, днем на западе и востоке – усиление ветра 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области – гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, на востоке порывы 25 м/с.

На севере, западе, в центре Мангистауской области – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, пыльная буря.

Днем на севере Актюбинской области – гроза, сутки на юге – усиление ветра 18 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области – гроза, град, шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-западе Западно-Казахстанской области – гроза, град, шквал, днем – усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юго-востоке Карагандинской области – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Атырауской области – усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере, днем на большей части Павлодарской области – усиление ветра, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Акмолинской области – гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Туркестанской области – гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, в центре Восточно-Казахстанской области – усиление ветра 15-20 м/с.

Также синоптики сообщили, что:

  • сильная жара ожидается днем в центре, на востоке Алматинской, на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, на юге Костанайской, на юге, юго-востоке Восточно-Казахстанской области;

  • очень сильная жара прогнозируется днем на востоке Атырауской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей;

  • чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на большей части Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на западе, востоке Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей;

  • чрезвычайная пожарная опасность ожидается на юге Западно-Казахстанской области.

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Ранее в пресс-службе РГП «Казгидромет» предоставили прогноз погоды по Казахстану на 23-25 июня. По данным синоптиков, на севере страны прогнозируют ветер и дожди, на юге — сильную жару.

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