Вооруженные силы Казахстана: 30 лет созидательного развития

Генерал-лейтенант Марат Хусаинов, первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РК отметил, что казахстанскую армию, созданную практически с нуля, по праву считают базовым элементом фундамента новой государственности.

Ключевые аспекты военной безопасности

По его словам, с учетом современных вызовов и угроз укреплению обороноспособности страны уделяется пристальное внимание.

Так, основные принципы и подходы в этой сфере закреплены в Стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021–2025 годы, Концепции строительства и развития Вооруженных сил, других войск и воинских формирований до 2030 года, утвержденных президентом страны – Верховным главнокомандующим Касым-Жомартом Токаевым.

Также реализуются поручения главы государства по перезагрузке Военной доктрины, Концепции перевооружения Вооруженных сил, других войск и воинских формирований и развития оборонно-промышленного комплекса до 2030 года.

Марат Хусаинов подчеркнул, что совершенствуется трехвидовая структура Вооруженных сил, состоящая из Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил. Региональные командования «Юг», «Восток», «Запад» и «Астана» обеспечивают развертывание в зонах ответственности самодостаточных группировок войск.

К примеру, десантно-штурмовые войска как резерв Верховного главнокомандующего готовы выполнить поставленные задачи на любом направлении.

Фото: пресс-служба МО РК

По указу президента в структуре Вооруженных сил образовано командование Сил специальных операций, на которые возложено решение специальных задач по обороне и военной безопасности, участие в антитеррористических операциях и противодействие незаконным вооруженным формированиям. Проделана работа по повышению готовности территориальных войск, играющих большую роль в общей системе обеспечения безопасности государства. Указом главы государства утверждены общие задачи и система организации территориальной обороны. Разграничены полномочия и определен порядок взаимодействия органов военного управления с местными исполнительными органами при совместном выполнении задач территориальной обороны. Генерал-лейтенант Марат Хусаинов

Кроме того, утверждены нормы снабжения территориальных войск. Повышается квалификация должностных лиц местных исполнительных органов и территориальных войск. Проводятся тренировки, командно-штабные учения, учебные воинские сборы.

Фото: пресс-служба МО РК

Делается все для того, чтобы войска территориальной обороны стали действенным инструментом системы военной безопасности Казахстана. Марат Хусаинов

Одно из важных направлений деятельности военного ведомства, как уточнил первый заместитель министра обороны, это обеспечение безопасного хранения боеприпасов.

Хусаинов добавил, что эти вопросы нашли отражение в законодательном закреплении запретных зон и районов, а также в национальном проекте «Безопасная страна».

Он предусматривает упорядочение всех процессов по утилизации боеприпасов, строительство и техническое оснащение баз хранения с соответствующим уровнем безопасности. Хранилища будут расположены на безопасном от населенных пунктов расстоянии. Проект нацелен на обеспечение безопасности граждан. Для нас это безусловный приоритет. Первый заместитель министра обороны Марат Хусаинов

Акцент на координацию и боевую подготовку

Он отметил, что сегодня в рамках реализации поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами проводится работа по пересмотру программ боевой подготовки, внедрению новых способов применения войск.

С целью качественного выполнения задач, возложенных на армию, совершенствуются способы противодействия незаконным вооруженным формированиям в городе и в горной местности, при этом продолжается обучение «классическим» оборонительным и наступательным видам боя.

Генерал-лейтенант уточняет, что в практику подготовки подразделений внедрены новые упражнения и тренировки по огневой выучке. На тактических занятиях отрабатываются вопросы применения войск при ликвидации кризисных ситуаций и обеспечения режима чрезвычайного положения. Большое внимание уделяется освоению различных способов борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Фото: пресс-служба МО РК

Помимо этого, в рамках поручений президента страны по обеспечению эффективной межведомственной координации, налаживанию оперативной и военно-технической совместимости силовых структур прошло комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение «Батыл Тойтарыс – 2022».

В ходе учения были отработаны вопросы усиления охраны государственной границы, обеспечения общественной безопасности, проведения антитеррористической операции в условиях нарастания военных угроз. В зимнем периоде обучения 2022 года под девизом «Қарулы Күштердің 30 жылдығына – біздің ерен еңбегіміз» прошло более 28 тысяч учений и боевых стрельб. Военнослужащие совершили свыше трех тысяч парашютных прыжков, выполнили 185 выходов в море, более 300 летных смен. Марат Хусаинов

В международном формате, особо подчеркивает начальник Генерального штаба ВС РК, казахстанские военнослужащие были задействованы в учениях на площадках ОДКБ, ШОС, НАТО и в двустороннем сегменте – с Китаем, Пакистаном, Россией, Турцией, Узбекистаном и рядом других государств.

Кроме того, в ходе боевой учебы происходят взаимодействие и обмен практическим опытом с подразделениями других войск и воинских формирований. Нововведения позволяют повысить боеспособность подразделений Вооруженных сил, эффективно использовать имеющиеся силы и средства. Марат Хусаинов

Эффект «цифры»: экономия времени, сил и средств

В продолжении Хусаинов назвал один из приоритетов деятельности Вооруженных сил – это цифровизация.

Работа ведется по трем направлениям: участие в реализации мероприятий Госпрограммы «Цифровой Казахстан»; оказание услуг населению через портал «Электронное правительство»; автоматизация системы управления и внедрение информационных систем военного назначения.

Построение ведомственной сети передачи данных управления высшего звена и Сухопутных войск позволит объединить воинские части и учреждения в единое цифровое информационное пространство. На данный момент 41% органов военного управления и учреждений включены в эту сеть. Автоматизированная система повысит эффективность и качество управления войсками, сократит время на принятие решений и позволит достичь успеха при минимальных затратах сил и средств. Генерал-лейтенант

Фото: пресс-служба МО РК

Так, в Силах воздушной обороны ушел в прошлое ручной труд планшетистов. Контроль готовности боевых средств, целераспределение и решение штурманских задач осуществляются с применением программно-аппаратных комплексов.

Для обеспечения маневра частей и подразделений при боевых действиях внедряются мобильные комплексы автоматизированной системы управления Сил воздушной обороны. С целью включения возможности управления фронтовой, армейской, а также транспортной авиацией расширяется функционал специального программного обеспечения.

Кроме того, развиваются созданные информационные системы автоматизированной системы управления ресурсами Вооруженных сил. На основе имеющихся и создаваемых справочников и классификаторов автоматизирован процесс формирования расчетно-снабженческих единиц.

Успехи воинов основаны на мастерстве

По словам Хусаинова, с первых лет независимости Казахстан придерживается принципов международной безопасности, проявляя инициативный подход в процессах миротворчества. Продолжается участие казахстанского контингента в миротворческой миссии ООН в Ливане и военных наблюдателей – в Западной Сахаре. В крайне сложных условиях военные осуществили операцию по эвакуации наших граждан из Кабула.

В рамках национальной системы подготовки кадров осуществляется обучение практически по всем военным специальностям. Растет профессиональное мастерство офицеров, сержантов и солдат. Повсеместно наши военнослужащие демонстрируют силу духа и твердые навыки владения современной, сложной боевой техникой и вооружением. Регулярно участвуя в Армейских международных играх, наши военнослужащие показывают хорошие результаты. В ходе значимых международных и республиканских спортивных соревнований армейские спортсмены завоевали 179 золотых, 99 серебряных и 89 бронзовых медалей. Марат Хусаинов

Служба в армии – ответственная патриотическая миссия

В числе главных приоритетов государства, уточнил Хусаинов, остается социальная защита военнослужащих. В соответствии с поручением главы государства правительство систематизировало оплату труда в органах, обеспечивающих национальную безопасность, в том числе в Вооруженных силах. В 2021 году должностные оклады военных увеличены на 35%. До 2023 года они повысятся в среднем на 60%.

Фото: пресс-служба МО РК

Внесены изменения и дополнения в нормативные правовые акты, касающиеся службы в резерве, жилищного обеспечения военнослужащих, материально-технического оснащения и других актуальных вопросов. Совместно с местными исполнительными и государственными органами, ветеранами войны и Вооруженных сил проводится работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Организована подготовка военнослужащих срочной службы по смежным рабочим специальностям, востребованным на рынке труда. Первый заместитель министра обороны

Благодаря этой деятельности у молодых людей формируется понимание, что служба в армии – не просто конституционный долг каждого гражданина страны, но и ответственная патриотическая миссия.

Неслучайно сегодня растет число молодых людей, желающих связать свою жизнь с профессией военного. Они настойчиво изучают азы военной профессии, осваивают современную технику и вооружение, демонстрируя на учениях отличную боевую выучку и мастерство. И этот настрой мы всячески поддерживаем и развиваем. Поэтому есть уверенность в том, что при необходимости наши военнослужащие с честью выполнят задачи по защите территориальной целостности и суверенитета страны, – заключил генерал-лейтенант.