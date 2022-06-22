Плавучий ресторан Jumbo затонул в Южно-Китайском море

Легендарный гонконгский плавучий ресторан Jumbo перевернулся. Это случилось при буксировке в Южно-Китайском море. В судно ресторана попала вода, и он опрокинулся, передает Zakon.kz.

«Плавучий дворец» Jumbo Kingdom затонул через несколько дней после того, как его отбуксировали из гавани, где он стоял почти 50 лет. Никто из членов экипажа не пострадал. Однако спасти сам плавучий ресторан не удалось.

Длина Jumbo составляет около 80 метров. В ресторане подавали блюда кантонской кухни для многих гостей. На борту побывали три миллиона туристов, в том числе и знаменитые личности. Например, британская королева Елизавета II и актер Том Круз.

Ресторан был закрыт с начала пандемии.