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Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля

Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы Фото: Zakon.kz
Погранслужба Казахстана намерена обеспечить приоритетный пропуск туристических автобусов, следующих на Иссык-Куль, через пункт пропуска «Кордай», сообщает Zakon.kz.

Ранее, как отмечено на сайте НПП РК «Атамекен», транспорт следовал в общей очереди.

21 июня Национальная палата предпринимателей организовала выезд туроператоров и представителей ассоциаций в пункт пропуска «Кордай».

В ходе встречи достигнута договоренность об ускоренном пропуске организованных туристских групп.

В сообщении сказано, что туроператоры будут заранее присылать пограничникам информацию об автобусе (номер и марка), количестве туристов и времени прибытия на границу. После чего заявленный транспорт будут пропускать по специальной полосе.

Пока договоренность есть только по большим туравтобусам. НПП совместно с ассоциациями продолжает переговоры о приоритетном переходе пассажирских микроавтобусов, которые сопровождают автобусы, когда пассажирам не хватает мест.Замдиректора Департамента туризма НПП РК «Атамекен» Елена Михнова

Кроме того, на встрече были подняты вопросы поиска техперсонала для обслуживания санузлов, возможного досмотра багажа без выноса из автобуса и организации дежурной скорой помощи на переходе.

Помимо этого, ведутся переговоры с киргизской погранслужбой о возможности организации отдельной полосы для въезда туристических автобусов в Казахстан.

Также указано, что подобную встречу НПП «Атамекен» намерена организовать на границе с Российской Федерацией.

Мы уже ведем переговоры с пограничниками на российской границе об ускоренном въезде российских туристов на наши курорты. Так как многие отечественные туроператоры работают с туристами из РФ, также на летний отдых в Казахстан приезжают детские группы.Елена Михнова

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Анастасия Московчук
Казахстан Кыргызстан
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