Крупный степной пожар в Карагандинской области тушат при помощи двух вертолетов

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Сообщение о том, что в Каркаралинском районе в 20 км северо-западнее от села Коянды горит сухая трава, поступило в ДЧС Карагандинской области утром 20 июня, передает Zakon.kz.

По данным пресс-службы областного ДЧС, к тушению природного пожара привлекли вертолеты МЧС РК. В ликвидации пожара на территории Кувского лесничества в Каркаралинском районе задействованы силы и средства Департамента по ЧС Карагандинской области, Кувского хозяйства по охране лесов и животного мира, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований, местной полицейской службы, АО «Казавиаспас» МЧС, РГКП «Казавиалесоохрана», ТОО «Алтай Полиметалы». Всего на месте пожара работают 280 человек, 44 единицы техники, два вертолета. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области Как отметили в ведомстве, продолжаются сбросы воды авиацией АО «Казавиаспас» МЧС. Новость по теме В Карагандинской области горит степь По состоянию на 17:00 22 июня осуществлено 12 сбросов воды. Принятыми мерами пожар локализован на предварительной площади 250 га. Продолжаются работы по ликвидации огня. Тушение осложнено труднодоступной горной местностью, задымленностью, сильным и переменчивым ветром. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области По данным ведомства, открытых участков горения нет, происходит тление кустарников и травы. На данный момент производится тушение дымоточек. Угрозы населенным пунктам нет. Жертв и пострадавших нет. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области Также в ведомстве сообщили, что продолжаются работы по ликвидации природного пожара в Белагашском лесном хозяйстве на территории Бухар-Жырауского района, где произошло горение сухой травы на предварительной площади 100 га и 1,5 га леса. Пожар локализован утром 22 июня. Продолжаются работы по ликвидации. На месте задействованы 142 человека и 27 единиц техники ДЧС Карагандинской области, в/ч 52859 МЧС РК, добровольных противопожарных формирований, лесного хозяйства и местных исполнительных органов. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области Читайте также Полицейские Алматы спасли пожилого мужчину, пытавшегося прыгнуть с моста Плавучий ресторан Jumbo затонул в Южно-Китайском море Задержан подозреваемый в убийстве и расчленении жителя Акмолинской области