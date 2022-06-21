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В Карагандинской области горит степь

степь пожар Карагандинская область Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Каркаралинском районе Карагандинской области горит степь. Общая площадь возгорания предварительно составляет более 1500 га, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным регионального ДЧС, утром 20 июня поступило сообщение о том, что в Каркаралинском районе в 20 км северо-западнее от села Коянды горит сухая трава.

В тушении пожара задействованы подразделения ДЧС Карагандинской области (44 сотрудника и семь единиц техники) и добровольные противопожарные формирования (13 работников и три единицы техники). Общая площадь возгорания на данный момент предварительно составляет более 1500 га. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнено порывистым ветром, отсутствием вблизи водоемов, а также сложным рельефом местности (горная местность).

В основном тушение производится подручными средствами в пешем порядке.

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Анастасия Московчук
Карагандинская область
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