В Карагандинской области горит степь

В Каркаралинском районе Карагандинской области горит степь. Общая площадь возгорания предварительно составляет более 1500 га, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным регионального ДЧС, утром 20 июня поступило сообщение о том, что в Каркаралинском районе в 20 км северо-западнее от села Коянды горит сухая трава.

В тушении пожара задействованы подразделения ДЧС Карагандинской области (44 сотрудника и семь единиц техники) и добровольные противопожарные формирования (13 работников и три единицы техники). Общая площадь возгорания на данный момент предварительно составляет более 1500 га. Пресс-служба ДЧС Карагандинской области

В ведомстве отметили, что тушение пожара осложнено порывистым ветром, отсутствием вблизи водоемов, а также сложным рельефом местности (горная местность).

В основном тушение производится подручными средствами в пешем порядке.

Новость по теме Сухостой горит в Нур-Султане: пожар тушат при помощи вертолета

Стоит отметить, что с 20 июня в Нур-Султане горит сухостой. Для тушения пожара привлекли вертолет Ми-8 АО «Казавиаспас».