Генеральный план Шымкента обсуждают всем городом

В Шымкенте презентовали Генеральный план развития города, сообщает Zakon.kz.

Действие старого документа, разработанного в 2011 году, заканчивается в 2025-м, и городские власти решили заранее своевременно заказать новый план развития мегаполиса с расчетным сроком до 2035 года, чтобы по окончании действия предыдущего он был уже готов.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

Основой для генплана послужили новые социально-экономические условия. По прогнозам, к 2027 году в Шымкенте будет проживать 1 млн 450 тыс. человек, к 2035 году - 1 млн 850 тыс. Эти параметры определили необходимый объем застройки для населения третьего мегаполиса из расчета 30 квадратных метров на одного человека. Чтобы до 2035 года обеспечить жильем проектное население, нужно построить в Шымкенте порядка 31 млн квадратных метров жилья.

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

Главный подрядчик разработки генплана - компания «Градкомплекс». Опорный план на застройку 117 тысяч гектаров, занимаемых городом, будет выполнен в векторном формате.

При создании нового генерального плана будем учитывать предложения и пожелания жителей города. Предложения будем принимать целый месяц. Любой житель Шымкента может ознакомиться с генпланом в здании городской Ассамблеи народа Казахстана и оставить свои предложения. Замакима города Шымкента Максут Исахов

Фото: пресс-служба акимата города Шымкент

Отметим, ТОО «Градкомплекс» имеет большой опыт работы в деле разработки планов развития городов. По приглашению компании в исследовании третьего мегаполиса участвуют квалифицированные археологи из Киева, Минска и Санкт-Петербурга.

После месячного обсуждения документа эксперты учтут рекомендации. Ожидается, что новый Генеральный план Шымкента будет утвержден до конца года постановлением Правительства.