В ЗКО ищут пропавших на озере мальчика и его дедушку
Фото: Facebook/ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Министерство по чрезвычайным ситуациям РК
Инцидент произошел 22 июня в поселке Сары Омир Теректинского района, сообщает Zakon.kz.
Информация поступила на пульт ДЧС ЗКО в 16:45.
Девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. На помощь ему бросился 65-летний дедушка, который поплыл за ним.
На берег они не вернулись.
Поисками пропавших занимаются спасатели, которые подключили вертолет.
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