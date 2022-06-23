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В ЗКО ищут пропавших на озере мальчика и его дедушку

Внук и дедушка пропали на озере в ЗКО Фото: Facebook/ҚР Төтенше жағдайлар министрлігі Министерство по чрезвычайным ситуациям РК
Инцидент произошел 22 июня в поселке Сары Омир Теректинского района, сообщает Zakon.kz.

Информация поступила на пульт ДЧС ЗКО в 16:45.

Девятилетний мальчик остался без присмотра взрослых и его на надувном матрасе ветром унесло на середину озера. На помощь ему бросился 65-летний дедушка, который поплыл за ним.

На берег они не вернулись.

Поисками пропавших занимаются спасатели, которые подключили вертолет.

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