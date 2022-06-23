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В США выявили 156 случаев заражения оспой обезьян

Оспа Обезьян США Фото: pixabay
Ранее генеральный директор ВОЗ заявил, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило тысячу, сообщает Zakon.kz.

В центре по контролю и профилактике заболеваний в США заявили, что в стране зафиксировано 156 случаев заражения человека оспой обезьян, сообщает RT.

Больше всего заболевших, как уточняется, в штате Калифорния — 40 случаев и в штате Нью-Йорк — 22 случая заражения.

Власти США увеличили заказ вакцины у датской фармацевтической компании Bavarian Nordic от оспы обезьян до 1,9 млн.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что общее число людей, заразившихся оспой обезьян в рамках нынешней вспышки, превысило тысячу.

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