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Первый случай заражения оспой обезьян выявили в Таиланде

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, анализы, сдача анализов, кровь, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2024 14:19 Фото: Zakon.kz
В Таиланде оспу обезьян выявили у пациента, прибывшего из Африки, сообщает Zakon.kz.

О зафиксированном случае заражения штаммом вируса mpox clade 1b пишет The Nation со ссылкой на Управление по контролю за заболеваниями (DCD). Пациент заметил симптомы на следующий день после прибытия из Африки. Мужчина, обратившись в больницу, получил положительный результат теста на вирус.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку mpox clade 1b чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (PHEIC). Это уже второе за последние два года заявление PHEIC, связанное с mpox. Вирус, ранее известный как оспа обезьян, был впервые обнаружен у людей в 1970 году в Демократической Республике Конго и считается эндемичным для стран Центральной и Западной Африки.

Предыдущая вспышка mpox в июле 2022 года, также объявленная PHEIC, быстро распространилась по многим странам, где вирус ранее не встречался. Однако уже в мае 2023 года чрезвычайное положение было отменено из-за значительного снижения числа случаев заболевания.

"В Таиланде было зафиксировано 827 случаев mpox, все из которых относятся к типу clade 2, с января 2022 года по 11 августа этого года. До сих пор в Таиланде не было выявлено ни одного случая типа clade 1", – отмечает издание The Nation.

16 августа 2024 года Минздрав высказался о ситуации по оспе обезьян в Казахстане. Первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев подчеркнул, что в Казахстане ситуация по данному заболеванию спокойная, стабильная.

21 августа 2024 года сообщалось, что Санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава Казахстана в аэропортах Астаны и Алматы провела учения по готовности реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения, включая выявление лиц с признаками карантинных и особо опасных инфекций, таких как оспа обезьян.

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