Какие специалисты зарабатывают больше других в Казахстане
В мае 2022 года на портале «Электронная биржа труда» было размещено 82,4 тыс. вакансий и 45,7 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий снизилось на 9,8%, а количество актуальных резюме – на 23,2%.
По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, наибольшая активность работодателей зафиксирована в Нур-Султане (10,2%), Алматы (9,4%) и Карагандинской области (10,5%).
В рассматриваемых регионах к наиболее востребованным работникам относятся специалисты низкой и средней квалификации. Вместе с тем спрос на профессии в больших городах почти одинаков. К примеру, в Нур-Султане и Алматы наибольшее количество вакансий размещено для кухонных рабочих, охранников, продавцов-консультантов и кассиров, медицинских сестер/братьев, воспитателей и их помощников, и поваров.
При этом за анализируемый период практически во всех регионах снизилась активность среди соискателей, наибольший спад произошел в Шымкенте (-39%), в Туркестанской (-36%), Западно-Казахстанской (-33,6%) и Восточно-Казахстанской (-32,5%) областях.
Наиболее активные соискатели отмечаются в Туркестанской (12,6% от общего количества резюме) и Алматинской (11,5%) областях.
В мае на самые высокие зарплаты в размере около 5 млн тенге претендовали звукорежиссеры, профессора вузов – 2 млн тенге, дирижеры – 1 млн тенге, инженеры-конструкторы и технические директора – 840 тыс. тенге. При этом к высокооплачиваемым профессиям на рынке труда относятся некоторые категории госслужащих, мастера участков ремонта, начальники строительных участков, агенты по недвижимости, менеджеры по закупкам и продажам, главные строители, административные госслужащие, экономисты. В разрезе регионов самые высокие зарплаты предлагаются в Нур-Султане (в среднем – 900 тыс. тенге), Западно-Казахстанской (900 тыс. тенге) и Мангистауской (800 тыс. тенге) областях. Пресс-служба Электронной биржи труда