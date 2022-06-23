Минздрав разработал учебные программы по медицинским и фармацевтическим специальностям

Министерство здравоохранения РК разработало типовые учебные программы по медицинским и фармацевтическим специальностям (ТиПО), сообщает Zakon.kz.

Приказом Минздрава планируется утвердить:

типовые учебные программы технического и профессионального образования;

типовые учебные программы послесреднего образования;

типовые учебные программы высшего образования;

типовые учебные программы послевузовского образования.

Образовательные программы содержат:

теоретическое и практическое обучение, включающее изучение дисциплин обязательного компонента, и дисциплины, определяемые организацией ТиПО, факультативные занятия и консультации;

производственное обучение и профессиональную практику;

промежуточные и итоговую аттестации.

Порядок изучения циклов и дисциплин определяется организацией образования самостоятельно.

Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется путем текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.

Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяется типовым учебным планом по соответствующей специальности.

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие освоение образовательной программы в соответствии с требованиями типового учебного плана.

Уровень подготовки обучающихся при кредитной технологии обучения предусматривает освоение базовых и профессиональных модулей для формирования базовых и профессиональных компетенций.

При этом базовые компетенции разрабатываются для специальности и затрагивают вопросы социальной ответственности, организации работы, взаимоотношений с людьми на рабочем месте.

Профессиональные компетенции разрабатываются по каждой квалификации на основе профессиональных стандартов (при их наличии) или функционального анализа рынка труда с учетом требований работодателей и социального запроса общества.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 июля.