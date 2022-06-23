Минздрав разработал учебные программы по медицинским и фармацевтическим специальностям
Приказом Минздрава планируется утвердить:
типовые учебные программы технического и профессионального образования;
типовые учебные программы послесреднего образования;
типовые учебные программы высшего образования;
типовые учебные программы послевузовского образования.
Образовательные программы содержат:
теоретическое и практическое обучение, включающее изучение дисциплин обязательного компонента, и дисциплины, определяемые организацией ТиПО, факультативные занятия и консультации;
производственное обучение и профессиональную практику;
промежуточные и итоговую аттестации.
Порядок изучения циклов и дисциплин определяется организацией образования самостоятельно.
Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется путем текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.
Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяется типовым учебным планом по соответствующей специальности.
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие освоение образовательной программы в соответствии с требованиями типового учебного плана.
Уровень подготовки обучающихся при кредитной технологии обучения предусматривает освоение базовых и профессиональных модулей для формирования базовых и профессиональных компетенций.
При этом базовые компетенции разрабатываются для специальности и затрагивают вопросы социальной ответственности, организации работы, взаимоотношений с людьми на рабочем месте.
Профессиональные компетенции разрабатываются по каждой квалификации на основе профессиональных стандартов (при их наличии) или функционального анализа рынка труда с учетом требований работодателей и социального запроса общества.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 июля.