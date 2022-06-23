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Минздрав разработал учебные программы по медицинским и фармацевтическим специальностям

разработаны типовые учебные программы по медицинским специальностям Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения РК разработало типовые учебные программы по медицинским и фармацевтическим специальностям (ТиПО), сообщает Zakon.kz.

Приказом Минздрава планируется утвердить:

  • типовые учебные программы технического и профессионального образования;

  • типовые учебные программы послесреднего образования;

  • типовые учебные программы высшего образования;

  • типовые учебные программы послевузовского образования.

Образовательные программы содержат:

  • теоретическое и практическое обучение, включающее изучение дисциплин обязательного компонента, и дисциплины, определяемые организацией ТиПО, факультативные занятия и консультации;

  • производственное обучение и профессиональную практику;

  • промежуточные и итоговую аттестации.

Порядок изучения циклов и дисциплин определяется организацией образования самостоятельно.

Оценка учебных достижений обучающихся осуществляется путем текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.

Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определяется типовым учебным планом по соответствующей специальности.

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, завершившие освоение образовательной программы в соответствии с требованиями типового учебного плана.

Уровень подготовки обучающихся при кредитной технологии обучения предусматривает освоение базовых и профессиональных модулей для формирования базовых и профессиональных компетенций.

При этом базовые компетенции разрабатываются для специальности и затрагивают вопросы социальной ответственности, организации работы, взаимоотношений с людьми на рабочем месте.

Профессиональные компетенции разрабатываются по каждой квалификации на основе профессиональных стандартов (при их наличии) или функционального анализа рынка труда с учетом требований работодателей и социального запроса общества.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 7 июля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА Минздрав РК Казахстан
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