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Минздрав расширил перечень медицинских специальностей программ резидентуры

Студент, студенты, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, выпускник, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институт, институты, обучение, медицинский университет, медицинский вуз, медучилище, медицинский колледж, медколледж, медицинский факультет, медицинское учебное заведение, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2025 14:30 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр здравоохранения приказом от 26 июня 2025 года внесла изменения в перечень медицинских специальностей программ резидентуры, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

В обновленный перечень вошли следующие медицинские специальности программ резидентуры:

1. Акушерство и гинекология (взрослая, детская).

2. Аллергология и иммунология (взрослая, детская).

2.1. Аллергология и иммунология (детская).

3. Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская).

3.1. Анестезиология и реаниматология (детская).

4. Ангиохирургия (взрослая, детская).

5. Стоматология детского возраста.

6. Детская хирургия.

7. Гастроэнтерология (взрослая, детская).

7-1. Гастроэнтерология (детская).

8. Гематология (взрослая).

9. Дерматовенерология (взрослая, детская).

10. Общая хирургия.

11. Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская).

11-1. Челюстно-лицевая хирургия (детская).

12. Инфекционные болезни (взрослые, детские).

12-1. Инфекционные болезни (детские).

13. Кардиология (взрослая, детская).

13-1. Кардиология (детская).

14. Кардиохирургия (взрослая, детская).

15. Клиническая лабораторная диагностика.

16. Клиническая фармакология.

17. Медицинская генетика.

18. Неврология (взрослая, детская).

18-1. Неврология (детская).

19. Нейрохирургия (взрослая, детская).

20. Неонатология.

21. Нефрология (взрослая, детская).

21-1. Нефрология (детская).

22. Онкология (взрослая).

23. Онкология и гематология (детская).

24. Онкология радиационная.

25. Онкология химиотерапевтическая.

26. Ортодонтия.

27. Ортопедическая стоматология.

28. Семейная медицина.

29. Оториноларингология (взрослая, детская).

29-1. Оториноларингология (детская).

30. Офтальмология (взрослая, детская).

30-1. Офтальмология (детская).

31. Патологическая анатомия.

32. Педиатрия.

33. Пластическая хирургия (взрослая, детская).

34. Психиатрия (взрослая, детская).

35. Пульмонология (взрослая, детская).

35-1. Пульмонология (детская).

36. Радиология.

37. Ревматология (взрослая, детская).

37-1. Ревматология (детская).

38. Судебно-медицинская экспертиза.

39. Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф.

40. Терапия.

41. Терапевтическая стоматология.

42. Травматология-ортопедия (взрослая, детская).

42-1. Травматология-ортопедия (детская).

43. Урология и андрология (взрослая, детская).

44. Физическая медицина и реабилитация (взрослая, детская).

45. Фтизиатрия (взрослая, детская).

46. Хирургическая стоматология.

47. Неотложная медицина (взрослая, детская).

48. Эндокринология (взрослая, детская).

48-1. Эндокринология (детская).

49. Ядерная медицина.

50. Военная хирургия.

51. Военная терапия.

 В прежний перечень входило 49 специальностей.

Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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