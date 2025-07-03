Минздрав расширил перечень медицинских специальностей программ резидентуры

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр здравоохранения приказом от 26 июня 2025 года внесла изменения в перечень медицинских специальностей программ резидентуры, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции. В обновленный перечень вошли следующие медицинские специальности программ резидентуры: 1. Акушерство и гинекология (взрослая, детская). 2. Аллергология и иммунология (взрослая, детская). 2.1. Аллергология и иммунология (детская). 3. Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская). 3.1. Анестезиология и реаниматология (детская). 4. Ангиохирургия (взрослая, детская). 5. Стоматология детского возраста. 6. Детская хирургия. 7. Гастроэнтерология (взрослая, детская). 7-1. Гастроэнтерология (детская). 8. Гематология (взрослая). 9. Дерматовенерология (взрослая, детская). 10. Общая хирургия. 11. Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская). 11-1. Челюстно-лицевая хирургия (детская). 12. Инфекционные болезни (взрослые, детские). 12-1. Инфекционные болезни (детские). 13. Кардиология (взрослая, детская). 13-1. Кардиология (детская). 14. Кардиохирургия (взрослая, детская). 15. Клиническая лабораторная диагностика. 16. Клиническая фармакология. 17. Медицинская генетика. 18. Неврология (взрослая, детская). 18-1. Неврология (детская). 19. Нейрохирургия (взрослая, детская). 20. Неонатология. 21. Нефрология (взрослая, детская). 21-1. Нефрология (детская). 22. Онкология (взрослая). 23. Онкология и гематология (детская). 24. Онкология радиационная. 25. Онкология химиотерапевтическая. 26. Ортодонтия. 27. Ортопедическая стоматология. 28. Семейная медицина. 29. Оториноларингология (взрослая, детская). 29-1. Оториноларингология (детская). 30. Офтальмология (взрослая, детская). 30-1. Офтальмология (детская). 31. Патологическая анатомия. 32. Педиатрия. 33. Пластическая хирургия (взрослая, детская). 34. Психиатрия (взрослая, детская). 35. Пульмонология (взрослая, детская). 35-1. Пульмонология (детская). 36. Радиология. 37. Ревматология (взрослая, детская). 37-1. Ревматология (детская). 38. Судебно-медицинская экспертиза. 39. Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф. 40. Терапия. 41. Терапевтическая стоматология. 42. Травматология-ортопедия (взрослая, детская). 42-1. Травматология-ортопедия (детская). 43. Урология и андрология (взрослая, детская). 44. Физическая медицина и реабилитация (взрослая, детская). 45. Фтизиатрия (взрослая, детская). 46. Хирургическая стоматология. 47. Неотложная медицина (взрослая, детская). 48. Эндокринология (взрослая, детская). 48-1. Эндокринология (детская). 49. Ядерная медицина. 50. Военная хирургия. 51. Военная терапия. В прежний перечень входило 49 специальностей. Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.

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