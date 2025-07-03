Минздрав расширил перечень медицинских специальностей программ резидентуры
В частности, перечень изложен в новой редакции.
В обновленный перечень вошли следующие медицинские специальности программ резидентуры:
1. Акушерство и гинекология (взрослая, детская).
2. Аллергология и иммунология (взрослая, детская).
2.1. Аллергология и иммунология (детская).
3. Анестезиология и реаниматология (взрослая, детская).
3.1. Анестезиология и реаниматология (детская).
4. Ангиохирургия (взрослая, детская).
5. Стоматология детского возраста.
6. Детская хирургия.
7. Гастроэнтерология (взрослая, детская).
7-1. Гастроэнтерология (детская).
8. Гематология (взрослая).
9. Дерматовенерология (взрослая, детская).
10. Общая хирургия.
11. Челюстно-лицевая хирургия (взрослая, детская).
11-1. Челюстно-лицевая хирургия (детская).
12. Инфекционные болезни (взрослые, детские).
12-1. Инфекционные болезни (детские).
13. Кардиология (взрослая, детская).
13-1. Кардиология (детская).
14. Кардиохирургия (взрослая, детская).
15. Клиническая лабораторная диагностика.
16. Клиническая фармакология.
17. Медицинская генетика.
18. Неврология (взрослая, детская).
18-1. Неврология (детская).
19. Нейрохирургия (взрослая, детская).
20. Неонатология.
21. Нефрология (взрослая, детская).
21-1. Нефрология (детская).
22. Онкология (взрослая).
23. Онкология и гематология (детская).
24. Онкология радиационная.
25. Онкология химиотерапевтическая.
26. Ортодонтия.
27. Ортопедическая стоматология.
28. Семейная медицина.
29. Оториноларингология (взрослая, детская).
29-1. Оториноларингология (детская).
30. Офтальмология (взрослая, детская).
30-1. Офтальмология (детская).
31. Патологическая анатомия.
32. Педиатрия.
33. Пластическая хирургия (взрослая, детская).
34. Психиатрия (взрослая, детская).
35. Пульмонология (взрослая, детская).
35-1. Пульмонология (детская).
36. Радиология.
37. Ревматология (взрослая, детская).
37-1. Ревматология (детская).
38. Судебно-медицинская экспертиза.
39. Медицина чрезвычайных ситуаций и катастроф.
40. Терапия.
41. Терапевтическая стоматология.
42. Травматология-ортопедия (взрослая, детская).
42-1. Травматология-ортопедия (детская).
43. Урология и андрология (взрослая, детская).
44. Физическая медицина и реабилитация (взрослая, детская).
45. Фтизиатрия (взрослая, детская).
46. Хирургическая стоматология.
47. Неотложная медицина (взрослая, детская).
48. Эндокринология (взрослая, детская).
48-1. Эндокринология (детская).
49. Ядерная медицина.
50. Военная хирургия.
51. Военная терапия.
В прежний перечень входило 49 специальностей.
Приказ вводится в действие с 13 июля 2025 года.