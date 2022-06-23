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Серик Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК

освобожден Фото: gov.kz
Постановлением Правительства Республики Казахстан Кожаниязов Серик Салаватович освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает Zakon.kz.

Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде.

Он окончил Кузбасский политехнический институт, Евразийский национальный университет им. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.

В разные годы работал в частном секторе.

2001-2005 гг. — заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.

2005-2007 гг. — директор Департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.

2007-2008 гг. — аким города Кызылорды.

В 2008-2014 гг. трудился на разных должностях в Канцелярии премьер-министра РК.

2014-2019 гг. — заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур».

С 2019 года по январь 2021 года работал государственным инспектором Администрации президента РК.

С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.

 

 

 

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