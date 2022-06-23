Серик Кожаниязов освобожден от должности вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК
Серик Кожаниязов родился в 1965 году в городе Кызылорде.
Он окончил Кузбасский политехнический институт, Евразийский национальный университет им. Гумилева.
Трудовую деятельность начал в 1989 году инженером-технологом ремонтно-механического завода.
В разные годы работал в частном секторе.
2001-2005 гг. — заведующий отделом индустриально-инновационного развития аппарата акима Кызылординской области.
2005-2007 гг. — директор Департамента предпринимательства и промышленности Кызылординской области.
2007-2008 гг. — аким города Кызылорды.
В 2008-2014 гг. трудился на разных должностях в Канцелярии премьер-министра РК.
2014-2019 гг. — заместитель акима Кызылординской области, специальный представитель Президента РК на комплексе «Байконур».
С 2019 года по январь 2021 года работал государственным инспектором Администрации президента РК.
С января 2021 года по настоящее время занимал должность вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК.