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В Казахстане профессиональный праздник отмечают 82 тысячи госслужащих

в Казахстане трудятся 82 тысячи госслужащих Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в настоящее время в центральных государственных и местных исполнительных органах трудятся 82 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Из них 55,7% составляют женщины, 44,3% – мужчины.

При этом 42 тысячи госслужащих работают в центральных исполнительных органах, 40 тысяч – в местных исполнительных органах.

207 человек работают в аппарате Сената Парламента, 338 человек – в аппарате Мажилиса Парламента.

103 человека являются акимами и их заместителями городов, поселков и сел.

65 человек трудятся чрезвычайными и полномочными послами в разных странах.

Как отмечают статистики, с 2017 года количество госслужащих в стране сократилось с 91 тысячи до 82 тысяч.

Лариса Черненко
Казахстан
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